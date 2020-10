Ocho personas dan positivo en el cribado realizado en Almodóvar para detectar el coronavirus

Ocho personas han dado positivo en el cribado realizado el jueves en Almodóvar del Río para detectar casos de coronavirus. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha dado los datos tras el acto de presentación en Córdoba del plan Andalucía en Marcha. Aguirre ha explicado que se han sometido a los test de antígenos el 88,8% de las residentes en Almodóvar que estaban citados y que se han realizado un total de 304 pruebas.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Los ocho casos positivos representan el 2,6% de la población que se ha sometido al test y es considerada por Salud una cifra "alta", según ha indicado Aguirre, que asegura que a partir de ahora esos resultados se evaluarán en el equipo encargado de esta tarea. No obstante, ha avisado de que hay que tener en cuenta otros parámetros y no sólo estos. Con los resultados del estudio que se haga, "se tomarán medidas más oportunas", ha indicado. Aguirre no ha podido precisar si hay otros municipios de Córdoba en los que se harán cribados. "Se harán cribados donde digan los técnicos", ha señalado.

En el caso de municipios con una tasa alta de casos, como Luque o Santa Eufemia, el consejero ha avisado también de que se tienen que tener en cuenta otros parámetros, ya que muchos de los contagios se han detectado en residencias.

Una de las variables que considera importantes es la de los ingresos hospitalarios, que han bajado. En el caso de Córdoba, y según los datos que ha facilitado, hay 126 hospitalizados, de los que 16 están en la UCI.