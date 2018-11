La nueva ITV de Las Quemadas, a falta ya de la licencia para su apertura

La nueva ITV construida en el polígono de Las Quemadas quedó ayer a falta solo de la licencia para su apertura. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo dio ayer el visto bueno a la recepción de las obras de urbanización que la Junta ha llevado a cabo, por lo que ya solo resta el permiso para estrenar las nuevas instalaciones. Fuentes de Urbanismo aseguran que la licencia de utilización se encuentra en la última fase de tramitación, por lo que podría ir a la próxima comisión municipal, que tendrá lugar dentro de dos semanas, o lograrse por resolución. No obstante, las mismas fuentes no precisan cuándo se producirá la autorización. Cuando la Junta obtenga el permiso de utilización, la nueva ITV podrá abrir su puertas. De momento, la Junta no da fecha de apertura, aunque fuentes de la misma indican que todo está preparado para el estreno de las nuevas instalaciones, por lo que, una vez obtenido el permiso que falta, podría realizarse de inmediato.

CERRARÁ OTRA/Tal y como ya avanzó este periódico en julio, cuando la nueva ITV entre en servicio, a ella se trasladarán los trabajadores de una de las dos estaciones existentes en el polígono de La Torrecilla, en concreto, la de Ingeniero Torroja y Moret (la grande), que cerrará sus puertas.

Las obras de la ITV empezaron en enero del pasado año y han supuesto una inversión de 3,8 millones de euros. Esta ITV dará servicio a los más de 325.000 habitantes de la ciudad y en ella se realizarán unas 100.000 inspecciones al año. La estación, que gestionará, junto a otras nueve más, la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), dependiente de la Junta, cuenta con una superficie de 9.255 metros cuadrados, de los que 4.734 metros corresponden a superficie construida.

La ITV de Las Quemadas tiene ocho líneas de inspección (cuatro para vehículos ligeros, dos universales y dos para motocicletas y ciclomotores), dotadas con equipamiento y maquinaria de última generación. Además, dispone de un banco para la inspección de vehículos accidentados. En cuanto a los trabajos de urbanización, estos comenzaron en el 2016 y han consistido en la ejecución de un viario de 230 metros por 15 por un presupuesto de 423.377 euros.