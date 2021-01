Mayoristas y minoristas eligen otros proveedores ante el posible retraso de algunos productos

Los estragos que ha causado la borrasca Filomena en gran parte del país apenas están repercutiendo en la jornada de este lunes en el abastecimiento de productos a supermercados, mercados municipales y tiendas. No obstante, mayoristas y minoristas eligen otros proveedores de productos perecederos por si tuvieran que echar mano de ellos si los problemas de comunicación en algunos puntos del país persisten y no llegan los que adquieren habitualmente.

En el caso de la empresa municipal Mercacórdoba, y según explica su presidente, Antonio Álvarez, “ha comenzado su actividad esta madrugada con suficiente abastecimiento en calidad y cantidad en el mercado de frutas”, aunque “ha habido algunas dificultades en algunos tipos de verduras por cuestiones climatológicas”, que “se han solventado con cambios de proveedores y rutas por parte de los mayoristas”.

En cuanto al mercado de pescados, que inicia su actividad el martes, Álvarez señala que “los mayoristas ya se encuentran trabajando para encontrar vías alternativas para el pescado de importación”, como la dorada, lubina, filete de perca y salmón, y “del género que procede de los puertos del norte de la península”, como es el caso de la merluza. En cambio, no hay problemas con los pescados provenientes de la parte sur y del litoral mediterráneo.

Por su parte, el presidente de Atransmerco, Tomás Aranda, asegura que “no ha habido muchas incidencias”, más allá de las llamadas que recibió el viernes de asociados afectados por la situación de Cataluña, que estuvo cerrada el fin de semana para camiones de más de 7.500 kilos”. En cuanto a los camiones que había retenidos en Madrid, “están fuera de peligro”, afirma.

Lo que habrá que ver ahora, indica, es la movilidad de “los camiones que tienen que bajar del norte". En este sentido, añade que "hay que ver cómo se encuentran los supermercados, si vamos a tener problemas de suministro o no, al ser lunes y haber estado todo parado el fin de semana, aún no se sabe". No obstante, no prevé grandes incidencias, ya que, "aunque en Madrid hay muchos supermercados vacíos, de aquí para arriba van más camiones que de allí para abajo”.

En Deza tampoco se han percibido en gran medida este lunes los efectos del temporal, aunque cree que la mayor afección puede estar en productos cuyo origen es desde Toledo hacia el norte de España, incluyendo la zona Este. En este sentido, fuentes de la empresa indican que “los vehículos que se cargaron el viernes no han podido salir”, pero esperan que “la situación se empiece a restablecer este martes”.

Este hecho, según estas fuentes, va a producir “retrasos en estas entregas que podrían ocasionar roturas de stock temporales”. En el caso de Deza, en el que el 33% de la venta es de productos andaluces, y teniendo en cuenta que Andalucía no se ha visto tan afectada como el resto del país, “procuraremos compensar las posibles roturas de stock con productos de nuestra comunidad”. Esto significa que en productos en los que hay menos posibilidad de almacenaje, como los ultraperecederos, es donde más se puede notar la demora. En este sentido, si no llegan productos perecederos como los huevos procedentes de Segovia, por ejemplo, esa carencia se suple con otros de otros lugares. En el caso de frutas y verduras, si no vienen de Valencia, llegan de Almería. Lo primero es "ver la incidencia y después, cómo sustituir el producto", explican estas fuentes.

Deza asegura que en las plataformas de Córdoba hay mercancía “para unas cuatro semanas de venta”, por lo que “las incidencias van a afectar a muy pocos artículos, sobre todo, frescos”. Por ello, avisa de que “no es necesario que los clientes hagan acopio de productos, que estén tranquilos, se trata de un fenómeno temporal y a partir de mañana la situación empezará a normalizarse”. Estas fuentes insisten en que "no tiene por qué haber problemas".

Carrefour, por su parte, indica que "ya ha abierto la práctica totalidad de sus centros priorizando la seguridad de empleados y clientes y en función de la situación de accesibilidad de cada centro". Fuentes de la empresa aseguran que "nos encontramos en una situación de corta duración que se va resolviendo progresivamente y que no presenta ningún problema de abastecimiento para la población". La empresa señala que "los problemas puntuales con el suministro de algunos bienes se irán restableciendo a medida que la movilidad en las zonas más afectadas lo permita".

La cadena Piedra también asegura que la jornada de este lunes se esta viviendo con normalidad en cuanto al abastecimiento de productos.