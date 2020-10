La mayoría de impuestos municipales quedarán congelados excepto siete que bajarán

La mayoría de impuestos municipales quedarán congelados el año que viene excepto siete, que bajarán. Ese es el resultado del examen al que se han sometido este jueves las ordenanzas fiscales del 2021. Tal y como se esperaba, el Pleno del Ayuntamiento ha revalidado la propuesta anunciada ayer, cuando se dio por cerrado el acuerdo entre el gobierno local de PP y Cs con Vox, grupo de la oposición que posibilita por segundo año consecutivo que las ordenanzas fiscales salgan adelante. No se ha logrado, sin embargo, que el documento cuente con el respaldo del resto de la oposición y tanto PSOE, que había ofrecido su abstención si todo se quedaba igual, como IU, que quería subidas de impuestos, y también Podemos, que ayer criticó el modelo previsto, han votado en contra.

La novedad que aporta el documento del año que viene aprobado de forma provisional este jueves en relación al del año pasado es que se producirán rebajas del 20% en la tasa que pagan los hosteleros por tener mesas y sillas en sus terrazas, en la que abonan los feriantes y en la que deben satisfacer los vendedores de los mercadillos. En el 2021, el IBI rústico será un 5% más barato, mientras que las plusvalías se reducirán un 2,5%. Algo menos, un 2%, menguará el impuesto que se paga por los vehículos de tracción mecánica y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) bajará un 0,5%. Se trata de propuestas aportadas por Vox, que pedía una bajada del 7% en el IBI rústico, del 3% en las plusvalías y del 2,5% en el de vehículos. La única subida que se producirá, y que ya estaba contemplada en el texto aprobado por la junta de gobierno local, será la de la tasa que se paga por la grúa, que se encarecerá un 21% pero por la aplicación del IVA.

Todas esas propuestas -excepto la de la grúa, que ya estaba en el texto original- han llegado al pleno en forma de ocho enmiendas presentadas por PP, Cs y Vox, que han salido adelante cada una de ellas con los votos en contra de PSOE, IU y Podemos, a excepción de las relativas a la tasa de ferias, veladores y mercadillos, que ha recibido el apoyo unánime de todos. Entre esas enmiendas hay otra que permite reducir un 10% la tasa por entrar a museos, monumentos, exposiciones y zoo si se reserva la entrada telemáticamente, que también ha tenido el voto positivo del PSOE.

De las enmiendas que había presentado IU, solo ha prosperado una relativa al plazo fijado para abonar deudas en ejecutiva, que pasa de un mes a dos.

Las cuentas municipales "aguantan"

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, además de agradecer "el comportamiento de todos los grupos" en la negociación, ha garantizado que las cuentas municipales, con esta propuesta de ordenanzas, "aguantan", por lo que las bajadas propuestas "no van a lesionar los ingresos" ni "hundir las arcas municipales". Es más, Fuentes se muestra convencido de que "bajando impuestos se puede ingresar más". El concejal ha garantizado, además, que la rebaja "no afecta a servicios básicos". Fuentes ha defendido el documento planteado porque "no se puede pedir que se sacrifique la gente si no nos sacrificamos nosotros". A su juicio, es una "rebaja muy progresiva, justa y social".

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, considera que las ordenanzas son "pertinentes y necesarias en el momento que vivimos para ayudar a los autónomos y a los que más lo necesitan y para mantener los servicios públicos". A su juicio, la situación de las familias "hace necesario no subir impuestos". En este sentido, la concejala recuerda que "Cs siempre apuesta por la rebaja de impuestos, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, pero siempre manteniendo la calidad de los servicios públicos".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, aunque ha dejado claro que las ordenanzas a las que ha dado su apoyo no son las que hubiera elaborado el grupo, "que hubiera apostado por un recorte drástico y necesario y hubiera bajado los impuestos de forma contundente, sobre todo, en momentos tan duros", piensa que recogen medidas necesarias en estos momentos de crisis. "Hay que aliviar el bolsillo de las familias y ayudar a empresarios y autónomos a mantener el empleo y eso se hace bajando impuestos", ha señalado. Badanelli ha aludido a la "generosidad" de su grupo y ha asegurado que "una vez más Vox está donde tiene que estar, al lado del PP, poniendo por encima del partido los intereses de la ciudad y frente a políticas de izquierda que solo han traído ruina". Eso sí, Badanelli ha advertido de que apoyará al PP "siempre que sus propuestas sean mejores que las que había".

La visión de los grupos de izquierdas de la oposición es distinta, ya que piensan que estas ordenanzas no son las más adecuadas para los tiempos que corren. Aunque todos ven bien la rebaja del 20% a ambulantes, hosteleros y feriantes, censuran la falta de progresividad, que Fuentes niega. Todos se han puesto de acuerdo también para criticar la alianza del gobierno local con "la ultraderecha", en referencia a Vox.

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, asegura que su apuesta es la "progresividad fiscal, que contribuya más quien más tiene para atender a quien más lo necesita". Ambrosio censura que el gobierno local "se ha dedicado a claudicar a la extrema derecha, pida lo que pida, caiga quien caiga" y, ante eso, y por "responsabilidad", tras la aprobación de las ordenanzas por la junta de gobierno local ofreció abstenerse si no se tocaban "para evitar la reducción de ingresos". Pero "una vez más", lamenta, "un gobierno acomplejado vuelve a colocarse solo ante un espejo, el que le pone la ultraderecha, y vuelve a claudicar", "le falta altura de miras y valentía para cambiar el paso aunque le estemos ofreciendo otra alternativa". Su opinión es que en momentos "complicados en lo económico y social" como este el Ayuntamiento debiera "tener unas ordenanzas covid".

"Justicia fiscal, que pague más el que más tiene", es la filosofía de IU, expresada por la concejala Alba Doblas, que ha rechazado las ordenanzas "porque no pueden mantenerse en un contexto como el actual en el que los servicios públicos son fundamentales" y en el que "no podemos enrocarnos en una permanente pérdida de ingresos". A su juicio, "hay una mayoría que no ha visto reducirse sus impuestos". Durante su intervención, Doblas ha criticado la falta de ejecución del plan de choque, que "está cerrado en un cajón porque no tienen recursos suficientes para llevarlo a cabo". La edil piensa que "es necesario un plan de ciudad y que los ingresos respondan a un presupuesto que sea el que la ciudad necesita".

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, considera que "en un año en el que hace falta más dinero público no podemos permitirnos el lujo de ingresar menos". Ahora, y según Pedrajas, es el momento de "pensar en invertir en creación de empleo". Podemos, que ha dejado claro que el modelo fiscal de este grupo es distinto al del gobierno local, ha mostrado su temor por la "pérdida de servicios públicos" . Pedrajas piensa que el gobierno local "comete un error" por "decisiones ideológicas". La concejala cree que "el eslogan electoralista de bajada de impuestos" no beneficia a todos por igual, sino solo a "las familias de más poder adquisitivo".