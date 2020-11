La junta de gobierno local desestima la resolución del contrato del Convento Regina que pedía la empresa

La junta de gobierno local desestimó ayer la resolución del contrato de obras de restauración, rehabilitación y adaptación de la Iglesia y antiguo Covento Regina a uso cultural y turístico, incluido en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. Se cierra así el procedimiento de resolución del contrato iniciado a instancias de la empresa adjudicataria, Tudmir, que sostiene que no había podido iniciar la obra porque se produjo una demora en el replanteo imputable al Ayuntamiento. Según un informe jurídico eso no se produjo por algo achacable al Ayuntamiento de Córdoba, si no al contratista que no presentó a tiempo ni el plan de seguridad, ni el cronograma. Ahora, desestimado este recurso, el Ayuntamiento podrá retomar sus planes para esta infraestructura cuya obra, cabe recordar, ha pasado hasta por el Consejo Consultivo de Andalucía.

Este órgano dio este verano el visto bueno al Ayuntamiento para resolver el contrato con la adjudicataria de la obra que iba a llevar a cabo la primera fase de la rehabilitación del convento Regina y que no la llegó a iniciar en la primavera del 2018. El expediente colea desde hace dos años ya que en un primer informe el Consejo Consultivo se pronunció en contra sin entrar en el fondo del asunto al considerar que había caducado, obligando al Ayuntamiento a iniciar otra vez los trámites, hecho que ocurrió a finales del 2019.



Por otro lado, el equipo de gobierno acordó ayer permitir dos transferencias de crédito: una a favor del Imdeco para la ejecución del anexo de inversiones del presupuesto del 2020 (100.000 euros) y otra para el Imdeec (307.500 euros), en parte para la aportación a un proyecto europeo que financiará la construcción de un edificio incubadora tecnológica, así como su equipamiento, entre otros. También se aprobó la adquisición de 200 móviles y 16 licencias, así como el servicio de mantenimiento asociado a estas lineas, por 77.016 euros. Por último se acordaron convenios de colaboración con entidades como la Asociación de Niños Saharauis, la Fundación Cruz Blanca, la Asociación Mayores Colonia de la Paz y Asociación Sonrisa de Lunares por un montante de 150.000 euros.