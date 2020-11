IU y Podemos coinciden en sus críticas al Plan Aire

Izquierda Unida y Podemos han coincidido hoy en sus críticas de la escasa ejecución del Plan Aire, puesto en marcha por la Junta de Andalucía para activar la contratación en la comunidad andaluza. En este sentido. El grupo municipal de IU Córdoba ha criticado y lamentado que el alcalde y su equipo de gobierno no estén generando empleo a través del Plan Aire, sobre todo si tenemos en cuenta el momento que vivimos, donde "miles de cordobeses y cordobesas están sin trabajo y donde centenares de familias están teniendo problemas para garantizar sus necesidades básicas de alimentación”. El grupo de IU critica que el gobierno municipal sólo ha contratado con este programa a 3 personas y plazos marcados por el gobierno andaluz, que dio 30 días al Ayuntamiento para realizar el primer contrato, tras el acuerdo notificado el 24 de agosto. IU lamenta que no se hagan contratos pese a tener “dinero en el cajón” y no es capaz de ponerlo al servicio de la ciudadanía, no es capaz de contratar a personas que se encuentran en una “situación límite” como consecuencia de la pandemia.

Es “lamentable” que habiendo recursos para contratar a cordobeses y cordobesas el alcalde no los ejecute, demostrando una vez más su “falta de liderazgo, su desidia y el caos en la gestión de su equipo de gobierno”. Cabe recordar que a través de este Plan para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (Aire), se pretendía contratar a 261 personas, de las que 152 irían a labores relacionadas con la desinfección de colegios públicos, equipamientos culturales, fuentes, juegos infantiles y zonas de esparcimiento canino. Además, se planteaba contratar a personas para reforzar las áreas y delegaciones de Mayores, Juventud, Turismo, Cultura, Mercados, Comercio y Participacion Ciudadana. Los contratos estaban dirigidos a personas de entre 18 y 45 años. Por todo ello, volvemos a solicitar al alcalde que “tome cartas en el asunto”, que “ponga a trabajar” a su equipo de gobierno pues, si ya denunciamos que este Plan de Empleo venía con un recorte del 50% en cuanto a financiación autonómica, lo único que hace falta es que “tampoco ejecuten lo poco que ha llegado y que Córdoba pierda la posibilidad de crear empleo en un momento donde es prioritario y fundamental para salir de esta crisis humanitaria, social y económica”.

Podemos, por su parte, denuncia la decidida del gobierno municipal para poner en marcha estas contrataciones. El concejal Juan Alcántara crítica que a menos de dos meses de terminar el año, solo se hayan hecho tres contrataciones del Plan Aire. Es "un refuerzo que necesitan como agua de mayo muchas áreas y empresas municipales". "Se está produciendo un peligroso tapón en Recursos Humanos, que ya está colapsado la puesta en marcha del plan Aire". El concejal de Podemos se pregunta qué dónde está el obstáculo para que esto avance.

Para hacerse una idea de la importancia de estas contrataciones, baste saber que 53 de ellas estás destinadas a jóvenes, otras 82 a mayores de 30 años y 76 para mayores de 45 años y parados de larga duración (PLD). Se supone que tienen que cubrir en el Área de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente 11 actuaciones; en el Área de Social, dos; otras dos para Promoción de la Ciudad; tres para el Área de Reactivación Económica, Promoción Empresarial y Fomento de Empleo y, finalmente, tres actuaciones para Presidencia y Políticas Transversales.