IU dice que la nueva ordenanza de movilidad echa a pelear a bicis y patinetes contra peatones

Izquierda Unida ha pedido al equipo de gobierno que plantee alternativas para la movilidad sostenible y no se limite a prohibir en la nueva ordenanza de movilidad. La viceportavoz municipal, Amparo Pernchi, ha lamentado que el texto de la futura norma, que ayer presentó el concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, no plantee alternativas y se limite, a su juicio, a echar a pelear a quienes utilizan bicicletas o patinetes eléctricos y los peatones. "Es una barbaridad y es en lo que se fija esta ordenanza. Se debe regular, pero planteando alternativas", ha afirmado Pernichi quien plantea por dónde deben circular las bicis por zonas sin carriles específicos como Ronda de los Tejares o Virgen del Mar.

En esta línea, IU entiende que el problema del gobierno municipal es que no tiene un modelo de ciudad y que no sabe qué quiere a nivel de movilidad ni siquiera en un momento de pandemia en el que las cuestiones medioambientales son más importantes. Amparo Pernichi ha exhortado al gobierno local, en esta Semana Europea de la Movilidad, a poner en carga los 12 tramos pendientes de carriles bici, que deben ejecutarse con cargo a los fondos Edusi, o la obra del eje Realejo, que dejaron lista en el mandato anterior. Además, ha pedido que se repinten los 26 kilómetros de ciclocalles y, sobre todo, que se empiece a controlar la velocidad en esos tramos ya que los vehículos no siempre respetan las limitaciones. Asimismo, ha criticado que el carril peatonal de la Ribera se esté usando como aparcamiento a pesar de estar ya consolidado su uso peatonal y que esta semana se haya celebrado un evento sobre el coche eléctrico, "que no es una alternativa sostenible", ha dicho.

La viceportavoz municipal de IU también ha criticado las actividades incluidas en la Semana Europea de la Movilidad, con una webinar en la que "no participan expertos en movilidad" y donde no se han hecho actividades dirigidas a los colegios. Para Pernichi, en general, PP y Cs no están planteando "nada nuevo" en este contexto, por lo que el balance que hacen es "muy negativo".