El Ayuntamiento estudia prohibir la circulación de bicis y patinetes por zonas peatonales y a más de 25 kilómetros por hora

La nueva ordenanza de movilidad que prepara el Ayuntamiento de Córdoba y pretende estar lista para el año próximo prevé prohibir la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos en zonas y calles peatonales y aceras y que estos últimos circulen a un máximo de 25 kilómetros por hora por la ciudad. De momento, no se han estipulado las infracciones que acompañarán a esta ordenanza, si bien serán similares a las de otras ciudades que ya han regulado los nuevos modelos de movilidad personal como Sevilla --que ha incorporado multas de hasta 400 euros por las infracciones más graves--, Málaga -hasta 1.000 euros por conducir un patinete ebrio-- o Valencia (hasta 500 euros de multas). Entre las novedades de la futura norma también se incluye la prohibición de aparcar bicicletas y patinetes eléctricos en cualquier otro sitio que no sea un aparcamiento de bicicletas oficial, es decir, que no podrán dejarse enganchadas en papeleras, semáforos ni árboles.

Por contra, no se prevé la obligatoriedad de llevar casco a conductores de bicis o patinetes mayores de 15 años (menores sí) ni tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil los propietarios de los nuevos vehículos de movilidad personal, solo disponer de un cógido QR de homologación de la DGT para dichos vehículos.

El concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha dado a conocer unas pinceladas de la futura norma, que está a la espera de que la Dirección General de Tráfico (DGT) publiqué después de dos años de retraso el nuevo reglamento de circulación. Mientras que eso ocurre, el Ayuntamiento inicia ahora un proceso de consenso y diálogo, en el que el delegado abrirá las puertas a todos los colectivos implicados consciente de la complejidad de esta regulación. Torrico ha expresado su voluntad de que todos (taxistas, asociaciones de ciclistas, peatones, transportistas, comerciantes y vecinos) enriquezcan el texto y se llegue a un consenso de movilidad "sostenible, saludable y conectada del 2021". La previsión del equipo de gobierno es que se apruebe este año y entre en vigor el próximo.

La ordenanza contendrá un decálogo de novedades, que incluye la creación de una mesa de movilidad, que no llegó a crearse en el mandato anterior, y que se basa en un el principio inspirador del el respeto y la prioridad para el peatón. El texto también incluirá una definición de los nuevos espacios compartidos, es decir, aquellos en los que pueden circular varios tipos de transportes. Así habrá zonas 10 o de espacio compartido en los que solo se pueda ir a 10 kilómetros por hora (normalmente limitadas al casco histórico; las calles 20 o calles residenciales y las limitadas a 30 kilómetros hora, con un único carril o uno por cada sentido de circulación.

Por primera vez, la ordenanza incluirá un capítulo específico para las personas con movilidad reducida y la regulación del uso de las bicicletas y ciclos de motor o pedaleo asistido. En este sentido, el texto prevé prohibir su circulación por aceras y zonas peatonales, así como por pasos de peatones, donde el ciclista se deberá bajar de la bici. También se regulan los vehículos de movilidad personal, todos los homologados por la DGT (patinetes eléctricos, monociclos...), que tendrán dos limitaciones: la misma que las de las bicicletas, es decir que no podrán ir por zonas peatonales y aceras, y que tendrán una limitación de 25 kilómetros por hora en el resto de carriles (se ha limitando velocidad y no la potencia). Asimismo, se regulan el resto de vehículos, patines y monopatines sin motor, que sí podrán ir por las aceras siempre que respeten la distancia y la velocidad del peatón.

En general, por Córdoba se podrá circular con un límite máximo de 50 kilómetros por hora, en aquellas calles con dos o más carriles; 30 kilómetros por hora, por calles de un único carril o solo uno por sentido, y a 20 kilómetros por hora en vías de plataforma única. Por último, también se regulan transportes especiales como jinetes, coches de caballo, fúnebre y autoescuelas, pero no las VTC a la espera del reglamento de la Junta de Andalucía.