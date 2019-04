Entorno de la Mezquita, Ribera y Trinidad, zonas del centro con mayor presión de viviendas turísticas

El estudio que ha realizado el Instituto Municipal de Turismo del Ayuntamiento sobre las viviendas con fines turísticos da como resultados definitivos que la presión de este tipo de alojamientos en la capital se concentra en el centro, donde el 6,43% de los inmuebles existentes se dedican a recibir turistas. Según los datos del estudio dado a conocer esta mañana en el centro de visitantes por el primer teniente de alcalde, Pedro García, y por Antonio Ibáñez y Mario Estivill, que han elaborado el mismo, en Córdoba en el 2018 había 2.541 viviendas con fines turísticos, de las que 1.573 se concentraban en el centro.

En cuanto a la distribución por zonas dentro del centro, el entorno de la Mezquita-Catedral, con 1.054 viviendas; San Francisco-Ribera, con 581; y la Trinidad, con 869, son los espacios con mayor presión de este tipo de alojamientos, que es del 22% en el caso del primero, del 20%, en el del segundo y del 17% en el del tercero.

De las 2.541 viviendas con fines turísticos contabilizadas por las plataformas consultadas por el estudio, 1.012, algo menos de la mitad, son las que están inscritas en el registro de la Junta, mientras que el resto se encuentran de manera irregular. Además, hay 7.106 pendientes de licencia.

Entre las conclusiones del estudio está que la presión turística en Córdoba es inferior a la de otras ciudades y que no hay una relación directa entre la proliferación de viviendas turísticas con la despoblación, ya que en el casco histórico no se está produciendo pérdida de hogares. Además, el aumento de las viviendas con fines turísticos tampoco ha repercutido en los hoteles, que aumentan los índices de ocupación. No obstante, García ya ha avanzado que tomarán medidas ante este fenómeno, que dará a conocer esta semana.