«El objetivo es acabar para el 2022 las consultas materno infantiles»

El nuevo consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre, asume esta cartera después de muchos años recorriendo Andalucía para conocer desde la oposición la realidad sanitaria de la comunidad. En su primera entrevista a un periódico andaluz, el consejero (un médico nacido en una familia donde abundan los sanitarios) desgrana los múltiples objetivos que quiere cumplir a lo largo de esta legislatura novedosa, en la que por primera vez el PSOE no está al frente del gobierno autonómico. Entre estos retos está atender las demandas de los profesionales sanitarios, entre ellas las del colectivo médico. También reducir la lista de espera y acometer algunas obras más prioritarias. Aguirre avanza que para el 15 de marzo estará terminada la adaptación del antiguo centro de especialidades de la Avenida de América para acoger el centro de salud de Colón, infraestructura que se pondrá en servicio este año y que podría volver a contar con un punto de urgencias extrahospitalarias. No se olvida el consejero del compromiso de construir unas nuevas consultas materno infantiles en el hospital Reina Sofía. Y, respecto al CARE de Lucena, resalta que también es prioritario, pero que se adaptará a lo que necesiten los profesionales.

-¿Le costó mucho decidirse cuando Juan Manuel Moreno lo llamó para proponerle ser consejero?

-Sí (bromea). Me costó dos segundos.

-¿Lo esperaba entonces?

-Sí, pero siempre es voluntad del presidente elegir a quien cree más oportuno, porque en el PP tenemos en sanidad un banquillo de personas muy cualificadas.

-Una consejería, la suya, con muchos cordobeses.

-Entra dentro de la normalidad. En la preparación del programa electoral han trabajado 140 personas en los últimos siete años. En el núcleo duro de ese equipo hay profesionales muy bregados y me he llevado a los mejores.

-Usted fue vicepresidente del Sindicato Médico, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba y vicepresidente nacional antes de entrar como senador del PP en el 2008. Por eso, conoce bien las demandas que desde hace más de 15 años se vienen haciendo para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos. Ahora que está al frente de la sanidad andaluza, ¿para cuándo prevé que se apliquen esas medidas de mejora?

-Nuestro programa electoral recogía bastantes de las demandas de los profesionales sanitarios y de la plataforma Basta Ya. Aunque llevamos apenas unas semanas en el Gobierno, estamos preparando una orden para que la jubilación sea voluntaria hasta los 70 años. Se van a cambiar los contratos parciales y de lunes a viernes y se volverá a que un interino podrá ocupar una plaza hasta que sea desplazado por concurso oposición o traslado. Se ofrecerán contratos más dignos para fidelizar a los profesionales y estamos estudiando cómo incentivar las zonas de difícil cobertura (Pedroches, Guadiato, Iznájar o Rute por citar algunas) con un complemento por tiempo trabajado o incluso incentivación económica. Vamos a quitar burocracia a la consulta, para que el médico tenga más tiempo de mirar al paciente a los ojos. Es muy importante también la equiparación salarial con otras regiones y restablecer la exclusividad, porque si trabajas de 8 a 3 debes cobrar lo mismo tengas o no actividad privada por la tarde. Pero como no tenemos presupuesto, porque las cuentas están prorrogadas, lo que pido es tiempo, paciencia, ya que la legislatura dura cuatro años. Respecto a las mejoras, no serán solo para médicos, me refiero a profesionales sanitarios y no sanitarios.

-Ya ha mencionado que dispone de unos presupuestos prorrogados. ¿En qué afecta eso a los objetivos que quiere cumplir?

-En el caso de Córdoba, las infraestructuras que están en marcha ahora mismo, como por ejemplo el hospital de Palma del Río, se están ejecutando con fondos Feder (fondos europeos) y lo demás es mucho papel y poco ladrillo. Todas las infraestructuras programadas están en fase de licitación, de redacción del proyecto. Promesas que se hicieron hace dos o tres meses en campaña electoral. Pero no hay nada presupuestado. Y todo el mundo me dice: ¿De lo mío qué? Por eso, en cada delegación territorial de Salud y Familias se creará un grupo de trabajo, formado por profesionales y técnicos, para evaluar la idoneidad de las propuestas de infraestructuras sanitarias. No todo vale porque el alcalde sea amigo mío y me dé el terreno. Hay que ver si es necesario o no, porque el mantenimiento corre luego a cargo de la Junta.

-¿Su consejería se compromete con la construcción de las consultas materno infantiles proyectadas en el hospital Reina Sofía?

-El plan de modernización del Reina Sofía data del 2006 y estamos en el 2019. Se ha vendido mucho humo. En ese tiempo han surgido plataformas como No me quites mi hospital o la de los aparcamientos. Pero la realidad es que no se ha hecho ese plan director. La prioridad son las consultas materno infantiles porque debemos dar una calidad mínima. Hay que conseguir 9 millones de euros para que sea una realidad, porque es una auténtica necesidad. Va a ser prioritario lograr la licencia de obras con el Ayuntamiento e intentar sacar presupuesto, incluso interno del hospital, para hacer la obra. El compromiso es claro, con el objetivo de que estén acabadas para el 2022 las consultas materno infantiles. Independientemente de que lo único que nos hemos encontrado es el papel de la licitación donde pone el presupuesto. Espero que cuando acabe el año puedan estar iniciadas las obras porque ya están hechas las catas.

-¿Qué va a ocurrir con el CARE de Lucena?

-Lucena tiene 40.000 habitantes. En nuestro programa electoral decíamos que íbamos a acercar los servicios a la población. El CARE de Lucena para mí va a ser prioritario, pero los fondos los vamos a buscar nosotros porque allí no hay nada. Tengo el compromiso firme, no político, sino con los profesionales, que ven la idoneidad y eficiencia de poner un CARE en Lucena, que posibilite la atención en acto único. Un centro que cuente con consultas para que los especialistas se desplacen y presten asistencia allí varios días a la semana.

-¿Pero lo de Lucena será un hospital o centro de especialidades?

-Habrá que ver si se necesitan unidades hospitalarias.

-¿Y se atenderá la demanda de mejorar la asistencia en Priego?

-Priego tiene 30.000 habitantes y una gran dispersión geográfica. Ninguna comarca de esa magnitud tiene ese déficit. Habría que acercar servicios a esta población varios días a la semana.

-¿Cuándo estará lista la adaptación del edificio de la Avenida de América para centro de salud?

-Para el 15 de marzo está previsto que se recepcione la obra del centro de salud de Colón. Vamos a intentar equiparlo a la mayor brevedad para desplazar todo el centro de salud de Colón al edificio de Avenida de América antes del verano. Las condiciones en las que se está trabajando en el centro de salud de Colón son deficitarias. Como en Avenida de América va a quedar espacio puede quedar el centro para otras utilidades.

-¿Para qué usos?

-Hay que valorar volver a tener en el centro de Avenida de América urgencias extrahospitalarias porque en la zona centro de la ciudad no hay nada. Cuando el PP estaba en la oposición se presentó una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para incrementar los puntos de urgencias extrahospitalarias. Es insuficiente con Sector Sur y Castilla del Pino. Todas las ciudades de ámbito andaluz tienen hasta cinco puntos de urgencias extrahospitalarias, para evitar el colapso de los hospitales. Y en Fuensanta y Carlos III habrá que hacer posiblemente algo en este ámbito. Queremos cambiar el modelo de urgencias, para dejar un hospital como el Reina Sofía para urgencias de verdad.

-¿Seguirá apoyando el Reina Sofía al hospital de Pozoblanco con el desplazamiento de especialistas que faltan en el área norte?

-En las zonas de mayor dispersión geográfica tendrá que existir apoyo logístico de unos hospitales a otros e incentivar a los profesionales para que trabajen allí, ya que la cartera de servicios del hospital de Pozoblanco es importantísima.

-Ha asegurado que la lista de espera que existe es superior a la última facilitada por la Junta en diciembre. ¿Cómo prevé reducirla?

-La lista de espera es un drama que afecta a 600.000 andaluces. Estamos preparando un plan de choque contra la lista de espera, a través primero de medios propios, porque tenemos quirófanos y equipos que a lo mejor no están funcionando al 100%, y tendremos que habilitar jornadas por la tarde para aumentar la eficiencia. Tenemos además un concierto con el hospital San Juan de Dios, que está más parado, y a lo mejor hay que reactivarlo.

-¿Ese concierto se podría extender a otros hospitales privados?

-Hay una normativa que lo regula. Depende de lo que pidan los profesionales. Con quien está desarrollado es con San Juan de Dios, aunque lo primero es poner a funcionar al 100% los medios de la sanidad pública. Y luego en beneficio del paciente utilizar otros medios de la sanidad privada.

-¿Su consejería acabará con la subasta de medicamentos?

-La Ley del Medicamento recoge que el Gobierno central es quien debe poner el precio del medicamento. La única región que ha hecho la subasta ha sido Andalucía, pero la misma impide muchas veces la accesibilidad de prescribir medicamentos y de dispensarlos por el farmacéutico. Y esto provoca muchos cambios de medicamentos, lo que desorienta, sobre todo, al paciente polimedicado. Tenemos problemas de estocaje, porque algunos de estos fármacos proceden de países muy lejanos. Hasta que no se agote lo firmado en la decimocuarta subasta no se puede dar otra alternativa. Pero no va a haber más subastas.

-¿Se seguirán convocando ofertas de empleo público (OPE) o se resolverán antes las anteriores?

-Las OPE hay que convocarlas cada dos años. Vamos a intentar estabilizar a todos los profesionales en sus puestos de trabajo, con contratos de más larga duración, con concursos de traslado y con concurso oposición a la mayor brevedad posible.

-¿Cómo prevé resolver las denuncias por la aportación de posibles méritos fraudulentos en la bolsa del SAS?

-Cuando estábamos en la oposición se hizo una petición en el Parlamento para que se valorara más en la bolsa el tiempo trabajado y la calidad de los trabajos de investigación, porque la investigación es muy importante. Sé que la nueva directora de personal lo va a abordar de forma muy eficaz.

-¿La investigación sanitaria cómo se va a potenciar?

-El otro día presenté el Plan de Investigación e Innovación 2019-2022. La Junta va a apoyar la investigación traslacional que pueda beneficiar al paciente. En las unidades de gestión sanitaria se va a crear la figura del profesional investigador y los investigadores queremos que estén vinculados a la clínica. Por otro lado, esta consejería ha asumido el abordaje de las drogodependencias, ya que es una enfermedad crónica que debe ser atendida por los equipos de salud mental.

-¿Por qué ha propuesto al Ministerio de Sanidad que haya un MIR extraordinario?

-Faltan médicos de familia y pediatras y sabemos cuántos facultativos se jubilarán en próximos años. Al último examen MIR se presentaron 18.000 médicos para 7.900 plazas. A los 9.000 médicos que no lograron plaza las administraciones no los pueden contratar porque no tienen la especialidad. Por eso, insto al Gobierno central y a otras comunidades a que apoyen la celebración de un MIR extraordinario para medicina de familia y pediatría.

-Sus competencias abarcan también la atención a las familias.

-Las familias son un punto muy importante para esta consejería y me refiero a todo tipo de familia. Se va a trabajar con las familias de forma transversal con varias consejerías.