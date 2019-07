"El aeropuerto ha sido un proyecto fallido desde su inicio y no puede hipotecar la situación financiera del Ayuntamiento"

El delegado municipal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, considera que la ampliación del aeropuerto "ha sido un proyecto fallido desde el principio que no puede hipotecar la situación financiera del Ayuntamiento". Así lo ha manifestado en relación a la desestimación, por parte de la junta de gobierno local, de la reclamación presentada por AENA, que exige al Ayuntamiento 14,9 millones más intereses (más de 20 millones en total) por la parte que le corresponde en la financiación de las expropiaciones de los terrenos necesarios para la ampliación de la pista. Como ya adelantó este periódico el viernes, no es primera vez que AENA pide dinero al Ayuntamiento por las expropiaciones. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, ya dijo la semana pasada que el Ayuntamiento no pagará la cantidad que se le reclama.

El gobierno local tiene claro que la reclamación que realiza AENA "no se ajusta a derecho y por eso proponemos la desestimación" de la misma, por lo que después de este paso está en la "mano" del ente estatal "elevar el caso a los tribunales de justicia o no".

Torrico ha explicado que esta reclamación deriva de un "convenio viciado que se firmó en el 2008 siendo alcaldesa Rosa Aguilar", respecto al que "el Ayuntamiento, contra el criterio del grupo mayoritario de la oposición, el PP", asumía el coste de la expropiación, cosa que, según ha incidido, no ocurría en ningún otro ayuntamiento. Torrico también ha recordado que el gobierno local del PP, durante el mandato del 2011-2015, también se opuso al pago de las expropiaciones.

Según ha indicado, "el tema está en manos de los servicios jurídicos y técnicos y los argumentos son muy claros", ya que ese "convenio tenía que haber sido objeto de desarrollo con convenios específicos que desarrollasen las obligaciones del Ayuntamiento, cosa que no se hizo". A esto se une que "había unas cláusulas como que la aportación se hacía para la remodelación del aeropuerto y para la proyección de vuelos a nivel nacional e internacional, que tampoco ha sido así". Además, "hay un cuestionamiento por parte de los servicios jurídicos municipales de que el justiprecio fijado por AENA no se corresponde a lo que de verdad tenía que haberse fijado en la expropiación forzosa a precios de mercado".

Torrico ha subrayado que, en contra de lo anunciado por la anterior alcaldesa, Isabel Ambrosio, "es otro asunto que no estaba solucionado". En este sentido, Torrico apela a "la sensibilidad del Gobierno socialista con los asuntos de Córdoba". "Hasta ahora esa sensibilidad no se ha demostrado mucho", asegura.