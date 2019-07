El Ayuntamiento no pagará el dinero que reclama AENA por el aeropuerto

El Ayuntamiento persiste en su idea de no atender la reclamación que le hace AENA por las expropiaciones del aeropuerto. Como adelantó ayer este periódico, la empresa estatal exigió en abril al anterior gobierno local el pago de 14,9 millones de euros más los intereses por la parte que le corresponde (un 17,63%) del coste de la expropiación de las 188 fincas necesarias para ampliar la pista en base a un convenio firmado en el 2008 entre la entonces alcaldesa, Rosa Aguilar, y el presidente de AENA. No es la primera vez que la empresa demanda el dinero, aunque las cantidades han ido variando hasta llegar a los más de 20 millones estimados ahora entre unos conceptos y otros. La junta de gobierno local desestimará el lunes la reclamación. Habrá que ver después qué paso da AENA y si su petición acaba en el juzgado una vez agotada la vía administrativa.

El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), dejó claro ayer que el Ayuntamiento no pagará el dinero que le pide AENA. Fuentes asegura que la reclamación «parte de un convenio viciado» porque en el 2008 se firmó un acuerdo marco pero «no se desarrolló el específico con las obligaciones pertinentes». Fuentes añade que condiciones establecidas en ese acuerdo marco, como la puesta en marcha de vuelos nacionales e internacionales, no se han cumplido a pesar de la ampliación de la pista. «Fue un gran error por parte del Ayuntamiento» -señala Fuentes en referencia al paso dado en el 2008- porque ni entonces ni ahora se concibe que un ayuntamiento asuma las expropiaciones de los terrenos de un aeropuerto». Por ello, concluye que «el Ayuntamiento asumió de forma impropia una responsabilidad que no le correspondía y no vamos a asumir la carga sobre los cordobeses de esa irresponsabilidad». El presidente de Urbanismo recuerda que José Antonio Nieto, cuando era alcalde de la ciudad, se negó a pagar la cifra que se le reclamaba.

El informe que va el lunes a la junta de gobierno local para rechazar la reclamación indica que el convenio firmado en marzo del 2008 se sustenta en un acuerdo plenario anulado por el TSJA y que en el 2009 el Pleno iba a aprobar otro, paso que no se llegó a dar. Entre los argumentos para rechazar la demanda está que AENA incumplió sus obligaciones, entre ellas, la de enviar al Ayuntamiento el acuerdo ejecutivo con los requisitos establecidos en la cláusula tercera (entre ellos, la cantidad que tenía que abonar cada parte). El informe indica que «ni se ha propuesto dicho acuerdo ejecutivo, ni se ha aprobado, ni se ha firmado, ni se han concretado los requisitos de cumplimiento que obligarían al Ayuntamiento de Córdoba a hacer su aportación».