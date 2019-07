AENA reclama más de 20 millones al Ayuntamiento por el aeropuerto

Aunque estaba casi olvidada, la antigua reclamación del dinero que correspondía al Ayuntamiento en las expropiaciones de los terrenos utilizados para ampliar la pista del aeropuerto ha vuelto a llegar a Capitulares. AENA reclamó en abril pasado al Ayuntamiento 14,9 millones en concepto de principal más el interés legal correspondiente, por lo que, según fuentes municipales, la cifra puede superar los 20 millones de euros. La junta de gobierno local desestimará el lunes la reclamación formulada por AENA, que en su reclamación argumenta que se ha producido inactividad administrativa, que el Ayuntamiento niega.

Los argumentos que el Ayuntamiento utilizará para desestimar la reclamación de AENA son que esta no cumplió con las obligaciones plasmadas en un convenio. Por un lado, el Ayuntamiento defiende que la finalidad de la ampliación de la pista era lograr que existieran vuelos de carácter nacional e internacional para captar turismo, y eso no ha ocurrido. Su tesis es que la adquisición de los terrenos y la ampliación de la pista no eran el fin, sino el medio para lograr más operaciones en el aeropuerto y AENA se comprometió a ejecutar la obra con esa idea. Por otro lado, y según los argumentos con los que se rechazará la reclamación, había un compromiso de remitir al Ayuntamiento una documentación concreta y eso no se llegó a realizar, por lo que, aunque se redactó un documento de expropiaciones o proyecto básico, este no indicaba la cantidad que debía pagar cada parte ni tampoco el Consistorio llegó a recibir un acuerdo ejecutivo para su aprobación. Siguiendo esta tesis, el documento rubricado fue, por tanto, un acuerdo marco que ni siquiera fijaba un límite máximo de compromiso. A esto se une, según el informe que llegará el lunes a la junta de gobierno, que se debería haber constituido una comisión de seguimiento, que no se ha llegado a convocar. Por ello, el Ayuntamiento considera que no tiene ninguna obligación que derive de aquel convenio.

Según el relato de los hechos que aparece en el expediente que se verá el lunes, el Pleno aprobó en noviembre del 2007 un convenio para concretar la participación de AENA y del Ayuntamiento en la ampliación de la pista, que se firmó en marzo del 2008. Sin embargo, la asociación Córdoba Saludable impugnó el acuerdo, que fue anulado por una sentencia en febrero del 2009. El TSJA confirmó en julio del 2012 esa anulación. En marzo del 2009, el equipo de gobierno de entonces (IU y PSOE) intentó llevar el convenio de nuevo a Pleno, pero recibió el informe de disconformidad de Intervención, por lo que no se llegó a aprobar.

Hace un año, y tras una respuesta del Gobierno al entonces diputado socialista Antonio Hurtado, el PSOE dio por hecho que AENA renunciaba a reclamar al Ayuntamiento su parte en las expropiaciones, el 17,63% del coste total. Por esa respuesta se supo que expropiar las 188 fincas necesarias costó 45,1 millones. A lo largo del tiempo la cantidad que correspondía al Ayuntamiento ha ido variando. Primero, en el 2007, se estimó en 7,4 millones. En el 2010, en la etapa de IU y PSOE, se supo que AENA reclamó 11 millones, cifra que en el anterior mandato del PP subió a 17 millones. Tras la respuesta parlamentaria, el Ayuntamiento dio por hecho el año pasado que no tendrá que pagar a AENA. De continuar la reclamación del dinero, la demanda podría acabar en el juzgado.