Córdoba tendrá 500 plazas hoteleras más de máxima categoría en dos años

Córdoba tendrá unas 500 plazas de hoteles más (488 en concreto) de máxima categoría en cuestión de dos años si no hay imprevistos. Las 7.068 unidades disponibles en la capital de establecimientos hoteleros de todo tipo crecerán un 7% solo con los cuatro hoteles de cuatro y cinco estrellas que prevén iniciar las obras a lo largo de este ejercicio con plazos de ejecución que oscilan entre los 18 y los 24 meses. Son los cuatro hoteles que han recibido licencia entre el 2019 y el 2020, que han mostrado a este periódico su intención de comenzar los trabajos este mismo año y que aseguran que están con los trámites previos. Se trata del hotel de cinco estrellas que resultará de la rehabilitación de dos casas de la calle Encarnación y de la calleja de las Flores; y de los de cuatro que se levantarán en un solar de Noreña y en otro de la esquina de avenida de América con Fernando de Córdoba, a los que se suma el que nacerá tras la reforma del convento de Santa Isabel de Santa Marina.

Pero no serán los únicos, hay más de cuatro y cinco estrellas planificados a corto y medio plazo. Si se tienen en cuenta todos, tanto los que han anunciado el inicio de obras este mismo año como los que oficialmente están en cartera -puede haber más planificándose que no han aflorado aún-, son una decena que sumarán a las plazas existentes 1.300 más (un 18%).

El primero en recibir licencia, que tiene desde junio del 2019 tras dos años de espera, fue el cinco estrellas promovido por Lisong Investments, empresa del impulsor de Flora, en la calleja de las Flores. Tendrá 19 habitaciones con 39 plazas, su reforma costará 1,4 millones y, una vez iniciadas, las obras durarán año y medio. Aunque no tienen fecha concreta, sus promotores aseguran que las obras comenzarán en este ejercicio. Después le tocó el turno al proyecto del convento de Santa Isabel, propiedad de Arete 2016, que tendrá 68 habitaciones con 132 plazas. La licencia, pedida en el 2017, llegó en noviembre del 2019. Las previsiones de sus promotores son que las obras, que durarán año y medio y costarán 5 millones, comiencen en junio o julio.

Convento de Santa Isabel. Foto: A.J. GONZÁLEZ

El mes pasado logró permiso el cuatro estrellas que ocupará el solar vacío que hay en la avenida de América, frente a la antigua estación, que llevaba esperando desde el 2018. El edificio, que promueve Becop HF Gestión Hotelera, tendrá 93 habitaciones y 180 plazas. Las obras, que costarán 6,6 millones, podrían empezar en la primera quincena de marzo si no fallan los planes de sus impulsores.

Esta última semana ha obtenido licencia Alquirosán 2017 para el hotel que levantará en un solar ubicado entre las calles Isla Graciosa e Islas Chafarinas, que aportará 71 habitaciones y 137 plazas. Llevaba esperando desde el 2017. La intención de la empresa es iniciar las obras, presupuestadas en 3 millones, en seis meses. Los trabajos se prolongarán durante dos años.

CON LICENCIA Y SIN FECHA / Hay un quinto hotel de cuatro estrellas, el del palacete de El Brillante, que desde hace unos tres meses también tiene licencia de obra, que llevaba aguardando desde el año 2017. Este proyecto se encuentra en estos momentos a la espera de financiación, por lo que, por ahora, y según las fuentes consultadas, no tiene prevista fecha de comienzo inmediata, lo que no significa que no vaya a empezar este año también. De iniciarse, añadiría a las 488 plazas de los cuatro que sí tienen intención de estar en obras en el 2020, 100 más repartidas en un total de 53 habitaciones.