Córdoba se sube al carro lumínico

Córdoba se ha subido este año al carro de la iluminación navideña como reclamo turístico. Así lo ha proclamado el gobierno local, que ha querido simbolizar el «cambio» prometido en campaña con un alumbrado más costoso que el de las navidades «tristes del gobierno de izquierdas precedente». Pese a todo, Córdoba ha sido de las únicas ciudades andaluzas que no han adelantado el encendido. Mientras media España apretaba el botón el 29 de noviembre, por el Black Friday, Córdoba ha cumplido la tradición de hacerlo en el Puente de la Inmaculada. Córdoba ha vuelto a centrar el alumbrado navideño en el Centro, como antaño, y aunque hay luces por los barrios, ha sido en la calle Foro Romano (antigua Cruz Conde) donde el Consistorio ha tirado la casa por la ventana y ha contratado, para gozo de los comerciantes, un espectáculo de luz y sonido que pretende rivalizar con la calle Larios de Málaga, por más que las características de ambas vías sean muy distintas. Eso sí, aquí también suena el All I want for Christmas is you de Mariah Carey a toda pastilla junto a otros temas más castizos como la Navidad con Paz de Miliki.

El túnel luminoso de 200 metros incluye 556.000 puntos de luz y 13.500 metros de cordón de luz blanca. El proyecto ha necesitado un pliego aparte del resto del alumbrado por un importe de 261.000 euros. Además, el Ayuntamiento ha previsto otro presupuesto genérico para iluminación, que incluye todas las fiestas del año y las luces de Navidad de 53 calles, de 286.000 euros, la cifra que se empleó el año pasado para iluminar la Navidad entera de Córdoba.

Así es la iluminación navideña en otras ciudades

Los turistas lo van a tener muy difícil este año. Tras años marcados por la austeridad que trajo la crisis, todas las ciudades sueñan con ser Málaga en Navidad y atraer al turismo con un casco histórico lleno de bombillas, y para ello no solo han aumentado sus presupuestos sino multiplicado las actividades y adelantado las fiestas.