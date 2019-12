Córdoba inaugura el alumbrado navideño con un novedoso espectáculo de luz y sonido

La Navidad llega a Córdoba este jueves 5 de diciembre con el encendido del alumbrado especial, que este año tendrá su epicentro en la calle Foro Romano (antes Cruz Conde), con un novedoso espectáculo de luz y sonido. El acto inaugural está previsto a las 18.45 horas.

Un túnel de luz y sonido con más de medio millón de puntos de luz

La estructura en la que se sustenta el espectáculo consiste en un túnel de cerca de 200 metros con más de 13 metros de altura en el punto más elevado, en el que brillarán 556.000 puntos de luz. Durante los días previos a su inauguración, los viandantes han podido observar los trabajos de los operarios, que han tenido que retirar los bancos de la calle Foro Romano para que la calle cumpla los requisitos de seguridad. Las peanas que sustentan la estructura pesan unos 1.500 kilos. El túnel está compuesto por 17 pórticos y 16 huecos, que se distribuyen por la calle con cordones. En total hay 13.500 metros de cordón de luz blanca y de cálida y motivos de metacrilato. El proyecto cuenta con un presupuesto de 261.000 euros.

El espectáculo de la Navidad en Córdoba tendrá cinco pases diarios de diez minutos

El espectáculo de luz y sonido se inaugura este jueves a las contará con cinco pases diarios, que empezarán a las 17.30 horas y acabarán a las 21.30 horas. Así, a las 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 horas, los cordobeses y visitantes de fuera podrán contemplar la iluminación navideña de la calle en pases que durarán diez minutos. Durante esos diez minutos se escucharán cinco canciones.

Esta es la música que sonará en Foro Romano durante el espectáculo

Enconcreto, los temas son Christmas C ́mon, de Becky G; Navidad con Paz, de Miliki; Last Christmas, de Ariana Grande; All I want for Christmas, de Mariah Carey, y Mi mejor regalo, de India Martínez.

Vídeo: Christmas C'mon Becky G

Vídeo: Navidad con Paz, de Miliki.

Vídeo: Last Christmas, de Ariana Grande.

Vídeo: All I want for Christmas, de Mariah Carey.

Vídeo: Mi mejor regalo, de India Martínez.

Un espectáculo de la empresa cordobesa que ilumina la Navidad en el mundo

El proyecto ha sido ejecutado por Iluminaciones Ximénez, la empresa de Puente Genil que ilumina la Navidad en el mundo, como se ha escrito estos días. No en vano, los diseños de la empresa cordobesa ciudades llegan este año a ciudades como Denver (EEUU), México, Milán (Italia), Vigo, Málaga o Moscú (Rusia). El grupo familiar factura unos 40 millones al año y da empleo a cerca de 500 trabajadores.

Vídeo: Así será el montaje de luz y sonido en el centro de Córdoba.

Alumbrado especial en 53 calles y 'mapping' navideño en Capitulares

El Ayuntamiento dispone de otro presupuesto genérico para iluminación, que incluye todas las fiestas del año y las luces de Navidad de 53 calles, de 286.000 euros.

Además, la empresa cordobesa Congress System será la encargada de la proyección del mapping navideño que se proyectará en la calle Capitulares. La proyección de aproximadamente 9 minutos de duración se hará en seis jornadas con varios pases horarios. En concreto, habrá pases a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas, los días 19, 20, 21, 22, 26 y 27 de diciembre.

El mapping se proyectará sobre una superficie de 42 metros de ancho, que ocupa tres de los edificios que hay frente al Ayuntamiento de Córdoba en la calle Capitulares, y ha contado con un presupuesto de 38.000 euros, la mayoría de patrocinios y colaboraciones.

Vídeo: Así será el 'mapping' según las imágenes avanzadas por el Ayuntamiento.

Además del alumbrado, este jueves tendrá lugar el Pregón de Navidad en la Diputación

El acto está previsto a a las 20.30 horas y tendrá lugar en la Diputación de Córdoba. El Pregón de Navidad se este año correrá a cargo de Manuel Casas Toledo, socio fundador de la Asociación Belenista de Córdoba, organizadora del acto.