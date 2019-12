Córdoba cosecha su peor resultado en la Lotería de Navidad desde hace 22 años

A menos que haya un millonario entre nosotros que haya preferido ocultar su alegría para no invitar a nadie, bien podemos empezar con una frase que no por poco original es menos certera. La suerte ha pasado de largo por Córdoba esta mañana, donde apenas se han repartido dos quintos premios en Pozoblanco y Fuente Palmera, es decir, 12.000 euros.Por no ganar no ganó ni el Córdoba en el Arcángel. 1-2. El consuelo, un año más, está en la pedrea, que en estas circunstancias más bien es pedrada, y en los números viajeros, esto es, los premios comprados fuera de Córdoba que se hayan podido traer a la provincia, como ha ocurrido con 42 décimos de un cuarto premio que han viajado desde Madrid hasta La Rambla.

El resultado de la Lotería en la provincia es el peor de los últimos 22 años en Córdoba. En lo que llevamos de jornada ninguna alerta nos hace dudar de esa afirmación. En aquel año, 1997, no se registró en Córdoba ningún premio de los primeros. Hay que esperar a 2009 para encontrar otro hito de mala suerte en cuanto a lotería en la provincia. “El peor año de la década para Córdoba en la Lotería”, titulaba el periódico CÓRDOBA aquel año, tras contar que solo se habían repartido 30 décimos de un quinto premio en Puente Genil.

En una regla proporcional, a medida que iban faltándole números al bombo de los premios esta mañana, iba creciendo el desánimo entre los cordobeses, que a eso de las doce ya escuchaban con cierta antipatía las voces de los niños de San Hildefonso. Los más generosos se reconfortaban con las imágenes de loteros pringados de champán y de beneficiados exhibiendo con alegría sus números en puntos de España como Cataluña, Madrid o Sevilla. Los más cicateros construían teorías de la conspiración con lo que el operario habría metido en el bombo.

En Córdoba se habían consignado 1.732.000 euros en premios de la Lotería de Navidad, repartidos en 68 números agraciados. Eso no quiere decir que todos ellos hayan sido finalmente adquiridos, si no que pudieron ser devueltos sin venderse. En la provincia de Córdoba el valor total de los premios consignados a lo largo de este sorteo ha sido de 3.512.000 euros. Las administraciones de loterías cordobesas han puesto a la venta para este sorteo en papel billetes por valor de casi 45,4 millones de euros, lo que, de haberse vendido en su totalidad, arrojarían un gasto medio por cordobés de 57,81 euros, y supondría ser la sexta provincia andaluza por volumen de décimos puestos en venta.