El consumo se anima con palabras en inglés

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Sea el nombre que se le ponga a rebajar un precio de un producto, quien compra NO debe dejarse llevar por el impulso instinctivo de tener, sino de estar seguro que el precio que va a pagar es menor (a cuando qe puso tal mercancia en el mercado). Rebajas con 40, 50 o 70 %, hay que "mosquearse", porque seguro que NO es una rebaja, sino un simulacro. Por ello, conseguir una verdadera rebaja NO está al alcance de cualquier y requiere "arte" en conseguirlo.