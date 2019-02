El aeropuerto continúa sin propuestas concretas para sacarle más partido

El aeropuerto de Córdoba continúa sin propuestas concretas para sacarle partido cuatro meses después de la constitución del grupo de trabajo en el que se alcanzó el compromiso de impulsarlo. Poco ha cambiado en el tiempo transcurrido desde entonces, más allá de que el aeródromo de Córdoba vuelve a despertar el interés de una escuela finlandesa de aviación que quiere instalarse en él y que varias compañías han solicitado información, pero ninguna ha dado aún el paso para poner en marcha vuelos regulares.

El 5 de octubre del 2018 representantes de la Subdelegación del Gobierno, de la Junta, del Ayuntamiento, de CECO, de la Cámara de Comercio, de UGT, de CCOO, del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social constituían la denominada mesa para el desarrollo del plan de márketing con el objetivo de lograr impulsar el aeropuerto, cuya pista lleva ya ocho años ampliada. La mesa se marcó como tarea crear tres grupos técnicos de trabajo centrados en la formación, la logística y el turismo, para los que cada uno de los miembros debían elegir a sus representantes. Entre los deberes que se pusieron estaba el de elaborar un documento de presentación con los atractivos de Córdoba para llevarlo a distintas ferias y encuentros y mostrarlo a los touroperadores y operadores aéreos con la finalidad de tratar de convencer a las aerolíneas para que vengan. Como punto de partida contaban con el plan de márketing presentado por AENA en mayo del año pasado, donde ya se plasmaban algunas ideas que podrían tener posibilidades.

Todos los miembros de la mesa para el desarrollo del plan de márketing consultados coinciden en afirmar que poco o nada se ha avanzado desde entonces, ya que solo se han designado a las personas que representarán a cada uno en los distintos grupos de trabajo, pero no ha habido más reuniones, por lo que tampoco se han presentado propuestas concretas. Fuentes de la Subdelegación aseguran que pronto habrá noticias y que sí se está trabajando, sobre todo, en el ámbito de la formación. Las mismas fuentes señalan que están pendientes de las próximas ferias internacionales para mostrar las posibilidades que brinda el aeropuerto y que aguardan la autorización para vuelos nocturnos.

Según ha podido saber este periódico, desde que el aeropuerto estrenó el 26 de abril del 2018 el servicio de información de vuelo del aeródromo (AFIS), que posibilita las operaciones comerciales, varias compañías han solicitado información técnica sobre el mismo, lo que no significa que vayan a abrir una ruta. Es más, las compañías consultadas por este periódico que han respondido siguen sin mostrar intención de volar. Easyjet y Ryanair continúan sin «novedades» en relación al aeródromo. Vueling afirma que «en este momento no tenemos previsiones, a corto plazo, de empezar operaciones en el aeropuerto de Córdoba». Air Nostrum señala que «en el programa de verano no está prevista operación regular en el aeropuerto» y que su departamento comercial «examina permanentemente la evolución del mercado y se mantiene atento a cualquier cambio de circunstancias» en el mismo. Por último, Norwegian no tiene «intención alguna» de operar aquí, ya que Málaga es su único destino en Andalucía.

Aunque no hay perspectivas de vuelos regulares a corto plazo, sí existe interés de empresas por impulsar el ámbito de la formación. Esta misma semana hay prevista una reunión con representantes de una escuela finlandesa de aviación que quiere desarrollar su actividad en el aeropuerto. Hace más de un año, esta misma escuela, Patria Pilot Training, visitó el aeropuerto, así como los de Teruel, Ciudad Real, Salamanca y Jerez, para establecer una base de formación de pilotos en España. El aeropuerto gustó a la escuela, que preguntó por el sistema ILS y por la autorización VFR, necesarios para los vuelos nocturnos que, de momento, no son posibles. En abril del 2018, la escuela decidió descartar el aeropuerto cordobés para su proyecto, pero ahora vuelve a retomar la iniciativa. Fuentes de la misma confirman que están todavía estudiando la posibilidad de abrir una base para formar pilotos en Córdoba, aunque la decisión no está aún tomada.

El aeropuerto tendrá nuevas posibilidades en cuanto se implante la navegación por satélite, que se espera para el 2020 y permite realizar vuelos en condiciones meteorológicas adversas. No es el ILS pero, según las fuentes consultadas, con ese sistema el aeropuerto estaría capacitado para prestar servicio por la noche, para lo que, en caso de que hubiera demanda, habría que ampliar su horario.

+datos

SOLO 24 VUELOS COMERCIALES

BALANCE ANUAL

El aeropuerto cerró el 2018 con 7.670 operaciones, un 1,1% menos que en el 2017, y con 8.255 pasajeros, un 2,4% más que un año antes. De ellos, solo 24 operaciones fueron comerciales y se produjeron de abril, cuando empezó a funcionar el AFIS, a diciembre. En ellas hubo 54 pasajeros, lo que da idea de que fueron aerotaxis.

ORIGEN

Madrid, Ibiza, Ciudad Real, Málaga, Badajoz, Castellón, Melilla, Gerona, Santander, Barcelona y Milán fueron los puntos de origen. En enero del 2019 hubo seis operaciones y 9 pasajeros procedentes de Milán y París.