El 40% de los voluntarios de Cruz Roja es menor de 30 años

Según Cruz Roja en Córdoba, 1.652 de las 4.173 personas, es decir, un 40 por ciento de sus voluntarios es menor de 30 años. Por ello, Cruz Roja quiere aprovechar la conmemoración hoy 12 de agosto del Día Internacional de la Juventud para resaltar la "actitud altruísta", puesto que en lo que va de año 216 personas nacidas a partir de 1989 se han incorporado como voluntarias a la entidad en la capital o en alguna de las otras once asambleas que tiene repartidas por la provincia. Esta cifra representa la mitad del total de personas que se han sumado al voluntariado desde comienzos de 2019.

El perfil mayoritario del voluntariado joven es una mujer, estudiante, que cursa estudios superiores o de grado, participa en más de un proyecto y tiene una permanencia en la organización superior a tres años. Del total de jóvenes de Cruz Roja en Córdoba, un 65 por ciento son mujeres, con una edad media de entre 21 y 30 años, asegura la institución.

"Las motivaciones son diversas, pero mayoritariamente manifiestan querer hacer algo para mejorar su entorno y prefieren participar en actividades con los colectivos de infancia y juventud. Por ello, un 20 por ciento de los 1.652 menores de 30 años que participan en la institución humanitaria lo hacen dentro de Cruz Roja Juventud (CRJ)" explica Cruz Roja.

Testimonios de voluntarios

Es el caso, por ejemplo, de Francisco José Rodríguez, quien decidió hacerse voluntario el pasado febrero, aprovechando que tenía algo más de tiempo libre. “Quería emplear mi tiempo para hacer algo por los demás”, explica este chico de 18 años que el próximo curso iniciará un ciclo formativo de Ilustración. Estos días, los alrededor de 80 menores que acuden cada mañana a la Escuela de Verano de Cruz Roja Juventud disfrutan de su compañía.

Como también lo hacen de la de Fátima Gutiérrez, una cordobesa de 21 años estudiante del doble grado de Psicología y Criminología que ya lleva tres años como voluntaria. “Lo haré todo el tiempo que pueda, porque son muchas las cosas que te aporta: energía, felicidad, conocer gente, compañerismo…”.

Una opinión que comparte Iván Madueño, quien pese a no haber cumplido aun la veintena, acumula ya un lustro de colaboración altruísta. “Me encanta ayudar y cuando vi la ocasión, no la desaproveché. El voluntariado es una experiencia única; si no la pruebas, te pierdes muchas cosas”, afirma convencido este joven cordobés, que el próximo curso iniciará un ciclo de Educación Infantil.

"Por norma general, las actividades más interesantes para el voluntariado joven son las campañas de prevención del consumo de drogas o del acoso escolar, el refuerzo educativo o la intervención con la infancia en situación de riesgo, ya sea infancia hospitalizada o niños y niñas que participan en actividades estivales, como la Escuela de Verano" asegura Ana Belén Losada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja.