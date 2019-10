Unos 30 hosteleros lucharán por convencer a ocho estrellas Michelin

Unos 30 hosteleros de Córdoba y provincia lucharán mañana por convencer con sus mejores tapas a un jurado compuesto por diez reconocidos chefs, ocho de ellos con estrellas Michelin actualmente, además de a otro amplísimo jurado formado por todos aquellos que se acerquen a degustar estas tapas. Será en el primero de los actos que abrirá la sexta edición del Córdoba Califato Gourmet, un evento de alta gastronomía cuyas esencias son las cuatro raíces gastronómico-culturales de Córdoba -su pasado romano, árabe, judío y cristiano-, y sus ingredientes, la participación de reconocidos chefs de toda España. Este evento, que se celebrará mañaba y el martes, va consolidándose en Córdoba, organizado por empresas privadas con la colaboración de Junta, la Diputación y el Ayuntamiento.

No en vano, y tras cinco ediciones, este evento es ya referente en el panorama gastrónomico cordobés y andaluz, y este año reunirá por primera vez juntos a ocho cocineros estrellas Michelin -además de a Celia Jiménez, también estrella Michelin en el pasado, y a José Roldán, campeón de Europa de bollería-, con expertos gastronómicos. Además, entre las novedades de esta edición mañana se desarrollará una mesa redonda en la que se tratará sobre sostenibilidad en gastronomía.

No obstante, el acto más multitudinario, si se atiende a los más de 4.000 asistentes de la pasada edición, será el Califato In The Street, showcooking que se celebrará mañana en el bulevar del Gran Capitán, con la participación final de unos 30 establecimientos cordobeses que presentarán su tapa al jurado compuesto por los chefs y por el público asistente, que también podrá votar por sus tapas favoritas, como explica Enrique Merino, del comité organizador.

Ambos jurados elegirán, respectivamente, las que consideren tres mejores tapas (un total de 6 premiadas), que tendrán derecho a participar en el Showcooking Oficial de la próxima edición en el 2020, junto a los chefs estrellas Michelin.

Las tapas a concurso deberán adaptarse a las posibilidades de cocina que en el bulevar cada establecimiento pueda disponer por sus propios medios, teniendo en cuenta que deberá ser capaz de elaborar tapas iguales, montarlas y servirlas a los asistentes que deseen consumirlas a un precio de 2 euros. Cada participante puede decidir qué tapa, formato y calidad de materia prima quiere emplear, ya que en esta edición «no hay límites. Los límites los pone la creatividad de cada restaurador», apunta Merino.

Ya el martes vendrá la entrega de premios a los establecimientos ganadores; y posteriormente se celebrará el Showcooking Oficial de esta edición, en el Círculo de la Amistad, en el que los 10 chefs participantes elaborarán una tapa cada uno junto a los 6 ganadores del año pasado, para unos 250 comensales. Con entradas ya agotadas.