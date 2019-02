Sánchez en Andalucía: "Que sepa todo el mundo que estamos unidos"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en el acto de presentación de la candidatura del socialista Juan Espadas a la reelección como alcalde de Sevilla, ante unos 1.500 asistentes en un hotel de la capital hispalense, según estimaciones de la organización. Un acto al que también ha asistido la secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, con el que el líder socialista da el pistoletazo de salida a la precampaña, tras haber optado por adelantar las elecciones generales al próximo 28 de abril.

Sánchez ha iniciado su intervención en el acto socialista con un mensaje de unidad: "Que sepa todo el mundo que estamos juntos, que estamos unidos".

El líder del PSOE ha señalado que está "convencido que el próximo 28-A la sociedad española va a dar la espalda a la crispación y va a reivindicar una política útil, cargada de sentido común, respeto y tolerancia entre españoles".

A continuación, ha glosado los logros de su Gobierno en estos ocho meses de legislatura y ha vuelto a afear a los independentistas su 'no' a los Presupuestos. "Aquellos que votaron que 'no' a los Presupuestos, que se lleven la vergüenza que con su rechazo hoy no se reconozca el derecho al subsidio al desempleo de más de 52 años. Anteponen sus intereses partidarios".

SUSANA DÍAZ PIDE "UNA MAYORÍA SOLIDA"

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que el "reto" de los socialistas de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril de "darle una mayoría sólida" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "para que no dependa de nadie y haga en España lo que no le han dejado hacer en esta legislatura".

Susana Díaz ha llamado a enfrentar los próximos comicios generales "con fortaleza y coraje, con ilusión y mucha unidad".

Así, Díaz ha aseverado que los socialistas arrancan en Sevilla "dos campañas" --en alusión a las de las generales de abril y las locales del 26 de mayo-- con el único objetivo de "parar a la derecha y garantizar el bienestar de los españoles", y ha remarcado que "nos vamos a batir el cobre" y los socialistas van a "pelear unidos".

Con la vista puesta también en las elecciones municipales de mayo, la expresidenta de la Junta ha señalado que, "hace cuarenta años, la democracia se abrió camino en España gracias a los ayuntamientos", de la mano de "mayorías progresistas y socialistas", de alianzas "en pro del bienestar de los ciudadanos", y ha defendido que así "se dio paso a la mejor etapa que ha vivido la democracia" en España.

Ha agregado que "ahora tenemos el reto de volver a repetir" esa experiencia y de "ganar en los ayuntamientos, las diputaciones y en España", y en al hilo ha abogado por "darle la vuelta a este país como un calcetín en 28 días", así como ha llamado a "parar lo que ya está pasando en Andalucía" tras el resultado de las elecciones del 2 de diciembre.

En esa línea, Susana Díaz ha criticado a quienes llaman "ilegítimo" al presidente del Gobierno, porque salió elegido "de la misma manera" que el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, "con los votos de los parlamentarios", según ha abundado la secretaria general del PSOE-A, que en esa línea ha subrayado que ella no considera "ilegítimo" al presidente que la ha relevado al frente de la Junta.

Díaz ha exclamado que "ya está bien de que repartan carnés de legítimo y no legítimo", porque "eso lo ha superado la democracia", y ha advertido de que "no nos van a enseñar cómo tenemos que amar a este país". Al respecto, la expresidenta andaluza se ha mostrado "segura, ilusionada y con ganas de que vamos a abrir en España una etapa con los valores que representamos" los socialistas, los de una "socialdemocracia moderna y europea que representa igualdad, libertad, justicia", entre otros valores, según ha destacado.

"Hemos amado España siempre", ha añadido la secretaria general del PSOE-A, para agregar que se ama al país "defendiendo la igualdad y la libertad, la igualdad entre todos los territorios", la "convivencia, la paz y el respeto", así como "defendiendo la educación publica y universal, no abriendo la puerta para que se haga negocio" con esos servicios.

Díaz ha aseverado también que "no vamos a dejar que nadie se apropie de una bandera que se defiende cuando se levanta con respeto" y que "nos representa a todos en nuestro país", según ha exclamado la expresidenta de la Junta, que ha defendido también que se ama a España cuando se quiere lo mejor para el país.

"RIESGO DE INVOLUCIÓN"

Previamente, también se ha referido a las próximas elecciones generales la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien ha avisado de que los socialistas sevillanos se van a "dejar la piel para ganar" esos comicios, si bien ha avisado de que ya "no basta ganar, sino que hay que ganar, y bien", porque, de lo contrario, "corremos el riesgo de que pase como en Andalucía" tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

Así, Pérez ha apuntado que estas elecciones generales "posiblemente" sean "las más importantes que se van a producir en los 40 años de democracia, porque estamos ante riesgo cierto de involución", porque "algunos nos quieren devolver a la España del blanco y negro, a la del 'Cuéntame'", y porque "algunos se han aliado con los herederos del franquismo político en este país".

Por eso, ha indicado que quienes "creen en la convivencia pacífica de estos 40 años de democracia" en España "no se pueden quedar el 28 de abril en casa porque corremos el riesgo de que pase como en Andalucía".