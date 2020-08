Nieto (PP-A) critica que el PSOE-A realiza una oposición "suicida"

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha tachado de "suicida" la estrategia de oposición que realiza el PSOE liderado por Susana Díaz en Andalucía, más propia de "un partido de demolición que lo que busca es derribarlo todo".

"Va en contra de la idea de un partido de gobierno" que ha dirigido la Junta durante casi "cuarenta años en Andalucía", según ha expresado Nieto en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha sostenido que la estrategia de oposición del PSOE-A de Susana Díaz está provocando que dicho partido "cada vez sea percibido por menos personas como un partido de gobierno", por lo que dicha formación "debería tener una actitud distinta".

En esa línea, el portavoz 'popular' advierte de que "está todavía por conocerse la primera propuesta que haga el PSOE desde la oposición en Andalucía en la materia que queramos", ya sea "sanidad, educación, turismo o deporte", por citar algunas, de forma que los socialistas "llevan dos años incapaces de hacer una propuesta".

"No se han enterado de que están en la oposición y, por tanto, no reaccionan al 'shock', y quieren además seguir en la monotonía del Gobierno en la que habían caído antes del cambio de 2018, en el que el PSOE llevaba en coma muchísimo tiempo sin ser capaz de proponer nada nuevo", ha argumentado José Antonio Nieto en alusión a los socialistas andaluces.

Para el portavoz 'popular', "hace falta una reacción en el PSOE" y "una oposición a la altura de lo que necesita Andalucía, a la altura de un gobierno --el andaluz-- que sí está sabiendo hacer las cosas bien", y la "actitud" que está adoptando el PSOE-A "está siendo un lastre hoy para Andalucía".

Un PSOE-A "refractario al acuerdo"

Nieto ha remarcado que "jamás" ha visto a un PSOE "tan refractario al acuerdo como el que hay ahora", y al hilo ha criticado su salida de la comisión de estudio para la recuperación de Andalucía tras la pandemia del coronavirus, o del grupo de trabajo que busca un pacto andaluz por la educación desde el Parlamento.

"Es imposible alcanzar acuerdos con el PSOE de Susana Díaz, la del 'no es no'", ha lamentado el portavoz parlamentario del PP-A, quien no cree que sea posible "llegar a un acuerdo" con los socialistas para la aprobación de los presupuestos de la Junta de 2021, si bien sí está convencido de que "será posible incorporar propuestas del PSOE" a las cuentas andaluzas, "como se ha hecho en los dos presupuestos anteriores", porque el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no es sectario".

Además, Nieto asume que "seguro que va a haber propuestas interesantes" de PSOE-A y Adelante para los presupuestos, y "en unas condiciones de dificultad" como las actuales, marcadas por la crisis del coronavirus, "vamos a analizar con detalle y con objetividad cada cosa que se proponga" desde la oposición. "A lo que sea una barbaridad se dirá que no, pero a lo que sea viable se va a decir que sí", ha apuntado.

Sobre la elaboración de los presupuestos, ha explicado que ahora mismo se está trabajando en el seno del equipo de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, si bien ha recordado que todavía "no sabemos cuál va ser la envolvente financiera" --la previsión de ingresos y gastos--, y "el Gobierno de España no nos quiere decir cómo va a ser el reparto de los fondos europeos" vinculados a la pandemia.

"No sabemos con qué recursos va a contar la Junta y, por tanto, es muy difícil calcular el monto global de los presupuestos", según ha abundado Nieto, quien ha apuntado que "eso está retrasando la elaboración" de las cuentas, pero el equipo de Hacienda "está trabajando, y bien".

Luego, según ha agregado, toca "un trabajo de equilibrio, diálogo y consenso entre las distintas consejerías, de PP y Cs, y de ahí tiene que salir un primer borrador" con el que "nos tenemos que sentar con los grupos políticos".

Ha señalado que, "hasta ahora, el único" grupo de la oposición "que se ha mostrado leal y que ha apoyado los presupuestos ha sido Vox", si bien los 'populares' "siempre hemos querido hablar también con PSOE y Adelante", algo que también tienen previsto hacer este año, y "haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que antes de que termine el año 2020 tengamos aprobados los presupuestos de 2021".

Prorrogar el presupuesto de 2020

"Creo que los vamos a tener", ha expresado el portavoz del PP-A, quien, no obstante, ha opinado que una posible prórroga de los presupuestos de 2020 por la imposibilidad de aprobar los de 2021 "no supondría ningún problema", y en ese sentido ha remarcado que, "a nivel nacional, tenemos unos presupuestos prorrogados cuatro veces, y que probablemente este año se vuelvan a prorrogar".

Es decir, que los presupuestos de Pedro Sánchez, "después de dos años y pico en el Gobierno, son los que dejó (Cristóbal) Montoro" --el ministro de Hacienda en la etapa de Mariano Rajoy (PP) como presidente-- y "se va funcionando" pese a ello, según ha argumentado José Antonio Nieto, quien ha insistido entonces en que "no es un problema el que se tuvieran que prorrogar los presupuestos", si bien ha apostillado que "tenemos la suerte de poder articular una mayoría parlamentaria que, al contrario de lo que sucede en el Congreso de los Diputados, aquí sí está siendo estable y está permitiendo adaptar los presupuestos a la realidad que vivimos en cada momento".

Volviendo a la labor de oposición del PSOE-A, Nieto se ha declarado "absolutamente de acuerdo con Susana Díaz" en la idea de que la que realizan los socialistas en Andalucía es "diferente" a la del PP en el Congreso de los Diputados. "Afortunadamente, la oposición del PP en España es mucho más responsable, coherente y equilibrada que la oposición del PSOE en Andalucía", ha dicho al respecto.

"Me encantaría que el PSOE en Andalucía hiciera una oposición como la que hace el PP a nivel nacional", ha añadido Nieto, quien al respecto ha destacado que el líder de su partido en España, Pablo Casado, "ha ofrecido siete grandes pactos al Gobierno" de Pedro Sánchez, mientras que "Susana Díaz lo único que hace es insultarnos y descalificarnos", y "no ha hecho ni una sola propuesta", según ha insistido.

En esa línea, ha criticado que los socialistas, "el día que elegían" a Juanma Moreno como presidente de la Junta, "mandaron a todos sus colectivos pagados por los ayuntamientos gobernados por el PSOE a rodear el Parlamento a protestar".

"Ese es el PSOE de Andalucía", según ha sentenciado José Antonio Nieto antes de animar a quien "hable de crispación" a "que venga cualquier miércoles o cualquier jueves de Pleno y vea lo que pasa en el Parlamento" andaluz, y "entonces que opine sobre la crispación y lo compare con el Congreso, el Senado o el parlamento que quiera". "Que aprenda lo que es crispación viendo cómo funciona el PSOE andaluz", ha zanjado.

Situación de la pandemia

De igual modo, el portavoz 'popular' en el Parlamento también ha criticado los reproches que escucha a los socialistas sobre la gestión de la Junta en torno a la pandemia. "Me gustaría que dijeran qué tendría que hacer entonces el presidente de Aragón", el socialista Javier Lambán, teniendo en cuenta que el impacto del Covid-19 allí es "probablemente nueve veces" superior al de Andalucía. "¿Tendría que haberse exiliado o auto denunciado?", se ha preguntado Nieto.

En esa línea, ha lamentado que "se oyen declaraciones que son absolutamente irresponsables", y él cree que el Gobierno andaluz "está actuando bien, sigue anticipándose al problema, sigue demostrando que sabe cómo se tiene que actuar para afrontar una crisis de este tipo, tanto en lo sanitario, como en relación a su impacto económico, laboral o social". "Yo me siento muy tranquilo" en Andalucía, ha declarado José Antonio Nieto antes de matizar que estaría "mucho más intranquilo en otros territorios de España".