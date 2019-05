Pues sí, con flores a María

Pues si hay que mojarse, me mojo, que a veces llevo mucho tiempo, quizá demasiado, seco. Y quiero hacerlo en este perol de hoy, cuando se va y se viene el verano, que va a acabar con mis huesos. Mis viejos huesos... mis casi paisanos. Y solo quiero decir, sobre la exposición Maculadas que protesto, o no estoy de acuerdo, y no voy a incidir más en el asunto.

Que hay cosas, que a pesar de la libertad, de lo del estado laico, que yo respeto porque la ley es la ley, hay cosas que pican, que hieren, y si me pica me rasco, que escuecen algunas cosas. Y si es el arte en su versión mas libre, pues que prefiero a mi Julio Romero de Torres de mi alma, que tan en el filo de la navaja estuvo siempre, y no se salió de la raya, que lo cortés no quita lo valiente.

En fin, que después de aligerarme el alma, que a veces creo que la llevo encima, pues continúo en mis cosas como Dios manda,

A saber. Por ejemplo, que Toñy Moreno, el otro día en su programa de Un día en la vida de... que hace en Canal Sur los lunes por la noche, en nuestro tan discutido Canal Sur, estuvo con Consuelo Berlanga, que cuando fue niña Hermida batió todos los récords, y le gano a la Pantoja, que como ustedes ya saben también es del sur…

Les quiero decir que nuestro Finito de Córdoba ha vuelto, según la crítica de Madrid, a las «pinceladas». Vale, pero, aquí entre nosotros, querido maestro, tengo tanta ganita ya de que, además del pincel divino, pinte usted un cuadro entero. Sobre todo porque sabe hacerlo, y como nadie cuando se lo propone, y eso que tiene siempre cerca, tan cerca, a su Arancha del Sol de su alma, y de su vida, que le esperamos en Córdoba, o cuando sea...

Y dar noticias quiero de nuestro académico torero, nuestro Enrique Ponce, del que hace algún tiempo no sabemos nada de nada. Me dicen que ya hace leves flexiones con su rodilla rota, y que a lo mejor, a lo mejor, quién sabe, reaparece antes de lo previsto. Y me cuentan que se nota, además de en el parte médico, en la sonrisa única de nuestra Paloma Cuevas… que para eso es cordobesa y no puede disimular lo que siente de verdad.

Y luego, pues lo demás. A veces digo: pero hombre, no seas cansino. ¿Otra vez hablando de Palomo Spain, de nombre de pila Alejandro, el de Posadas? Pues claro que sí, que está vendiendo su libro, que es un tipo muy listo y que el otro día en el programa de la tele, otra vez la tele, lo siento, El hormiguero, saltó todos los números de la audiencia. Tiene un don, que por otro lado es muy de Córdoba, de los cordobeses, en general, y no es por rizarles el rizo, y es que cuando comunica lo sabe hacer como nadie. Y no es necesario dar ejemplos, para no tener que repetir vitrina, que a veces nos cansa mucho.

Y se lo digo por si se animan, que Bárbara Rey vende su casa, espléndida, de los secretos de Madrid, ese chalet de la casi sierra.

Y luego, pues que ya lo saben ustedes, incluso en sus propias carnes, que es tiempo de Ramadán.

Y ahora vuelve como si fuera a su casa, que lo es, como me dijo un día, Concha Velasco. Me aseguran, que igual acude a la feria de Córdoba, a su sitio de honor en Los Califas, para la tarde grande, sin duda, la niña Luisa Federica, aunque no toree su torero, pero estará también, como saben, El Juli, que es buen amigo y el gran torero de las patillas largas…

Y semana de contactos, veo a Rosa Villacastín, veo a don Alfredo Amestoy, que se merece el don, por supuesto y doy dos besos a Carolina Cerezuela, una de las mas bellas mujeres que pasaron por televisión, y que canta muy bonito. Es la esposa de Carlos Moya, que cuida, y cómo, de nuestro Rafa Nadal, y bella madre de tres hijos… Y en el AVE, con Bigote Arrocet, mi viejo amigo de ¡hace casi cincuenta años! De cuando empezaba... ¡Cómo pasa el tiempo, casi paisanos!

Y si hay que decirlo pues lo digo. Lo acabo de decir en la radio y para toda España, pero quiero que quede escrito. A ver si lo digo bien: «La fieraterneraoculta en su madriguera…»

Lo demás es secundario, mejor no poner su foto, que la sabemos de memoria desde hace ya doscientas sangres vertidas algunas de ellas, de niños... y una lágrima cayó en el perol. Esta bien grande en memoria de Juan Peña, al que nuestro periódico, siempre atento a la verdad de las cuatro esquinas, llamaba el viernes El señor de las tabernas.

Así que lo dicho arriba, «venid y vamos todos, con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es». Por lo menos, madre mía. Siempre lo fue y lo va a seguir siendo, pase lo que pase, que puede pasar de todo.

El torero Finito de Córdoba, el diseñador Palomo Spain, la actriz y cantante Carolina Cerezuela y el actor y humorista Bigote Arrocet.