La maestra sombrerera Mar Balmón, nacida en Córdoba, ofrece una clase magistral de tocados joya los próximos días 23 y 24 de marzo. La responsable de Sastrería Cornejo, creadora de la firma que lleva su nombre, ha confeccionado tocados y sombreros en producciones como Velvet Colection, Las Chicas del Cable o las Cabalgatas de Reyes de Madrid. El objetivo de este curso es ofrecer técnicas exclusivas que permitan a sus alumnos comenzar su propio camino en el mundo de la sombrerería.

-¿Qué podrá aprender el público que asista a su clase magistral?

-Lo que vamos a hacer es un tocado joya ya que vamos a utilizar, sobre todo, elementos metálicos. Nos vamos a basar en coronas metálicas pero les hemos dado una vuelta para que tengan aplicación a la sombrerería, que al final, ese es mi campo. Vamos a hacer un tocado metálico combinado con entretelas de sombrerería y con técnicas típicas de esta especialidad, una mezcla muy interesante.

-¿Cuándo decide especializarse en sombrerería de alta costura?

-Fue por casualidad. Antes trabajaba en un sector que no tiene nada que ver, no tenía estudios de moda pero me encontraba en una época en la que necesitaba redireccionar mi vida. Me topé con la sombrerería sin quererlo porque yo buscaba otras alternativas. A través de Internet hice mi primer curso de sombrerería y a partir de ahí comencé a trabajar en casa para conseguir experiencia. Gané recientemente un concurso internacional y eso me llevó a estudiar un máster avanzado en Nueva York con una sombrerera de renombre. A partir de ahí, todo vino rodado.

-¿Cree que esta especialidad de la moda está poco valorada en la sociedad?

-Creo que la sombrerería está entrando poco a poco en la sociedad, son accesorios que dan algo de miedo y respeto a la hora de vestirlo. Estamos haciendo un poco de ruido y al final conseguiremos que vuelva a tener su época dorada.

-¿Cómo fue su experiencia al colaborar en grandes producciones de televisión?

-Trabajar ahí me permite investigar sobre materiales nuevos y puedo hacer una serie de cosas que desde otra situación no podría hacer. Trabajar en producciones que tienen un renombre me da también prestigio a mí, con lo cual la experiencia es maravillosa.

-¿Quiénes han sido sus referentes a la hora de trabajar en la moda?

--Tengo referentes tanto en el panorama nacional como internacional. Aquí en España hay sombrereros que hacen cosas muy chulas como Tolentino o Mar Cano. A nivel internacional, Philip Treacy, el más creativo que tenemos ahora mismo, o Anya Caliendo que es con la que trabajé en Nueva York.

-¿De qué colección se siente más orgullosa?

-Me quedaría con la primera que hice, Mata Hari. Al ser la primera le tengo más cariño y encima el resultado fue bueno, ya que a veces las piezas que tienes en mente no se parecen a tu resultado final. Para mí fue muy especial.

-¿Cuál será la próxima tendencia en tocados?

-Continuaremos con todo el tema metálico en tocados, combinado con elementos innovadores que permanecerá algunos años más. Y creo que el año que viene las diademas van a pisar con mucha fuerza, las de gran tamaño sobre todo.

-¿Está trabajando en algún proyecto de futuro?

-Estamos trabajando en la nueva colección de octubre, que tendrá un toque más clásico que las anteriores.