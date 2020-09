Francisco Gómez Sanmiguel: "Trasladar la carrera oficial a la Catedral no fue fácil"

Tras las elecciones celebradas anoche para elegir presidente de la Agrupación de Cofradías Francisco Gómez Sanmiguel cede la presidencia a Olga Caballero. Sanmiguel ha estado al frente del máximo ente cofrade durante 8 años en esta su última entrevista como presidente realiza un breve balance de su intenso mandato

-¿Qué valoración realiza de sus ocho años como presidente de la Agrupación de Cofradías?

-Han sido ochos años de un trabajo muy intenso en los que se han realizado muchísimos proyectos y en los que la imagen de las hermandades cordobesas se ha visto muy reforzada de cara a la ciudad y al exterior.

-De todo lo que ha llevado a cabo durante estos años, ¿qué destacaría?

-Se han hecho muchísimas cosas: se han organizado cuatro magnas, hemos podido vivir un encuentro de jóvenes cofrades a nivel nacional y una exposición magna a nivel diocesano, se ha dignificado la procesión de la Virgen de la Fuensanta y se ha conseguido que el Cabildo realizara un paso a nuestra Patrona, se ha reformado nuestra sede y se ha celebrado un setenta y cinco aniversario de la institución entre otras muchas cosas, pero sin lugar a dudas yo destacaría dos hechos muy importantes, el año que conseguimos poner de acuerdo a todas las hermandades para "bajar" a la Santa Iglesia Catedral y, sobre todo, el haber trasladado a ella la Carrera Oficial de nuestra Semana Santa.

-¿Le ha quedado algún objetivo pendiente?

-Siempre quedan cosas pendientes y en este caso también han quedado cosas. Me hubiese gustado poder haber aprobado unos nuevos estatutos y reglamentos para la Agrupación pero era algo que dependía de la ayuda exterior y tras cuatro equipos jurídicos trabajando en ello, no lo hemos conseguido aunque al menos, hemos podido presentar a las hermandades un documento de trabajo sobre el que poder trabajar y no tener que empezar este trabajo de cero. También era algo externo a nosotros el poder conseguir una sede para crear el museo o centro de interpretación de la Semana Santa y sede de la Agrupación pero en estos ocho años, no hemos encontrado voluntad real de colaboración en ello por parte de los políticos y es algo cuyo coste no podemos asumir las hermandades siendo indispensable su ayuda. De todas formas, esto es algo que parece va a seguir intentando la nueva junta.

-¿Algo que no le gustaría recordar?

-Todo lo vivido este último año a causa del coronavirus. Esta junta de gobierno había trabajado muchísimo estos años y se merecía haber podido disfrutar de todos los actos y estaciones de penitencia de nuestras hermandades en Semana Santa en su último año pero la situación por la que aún estamos pasando lo ha impedido. Pero hasta en esta terrible adversidad, te queda la satisfacción de haber podido comprobar cómo las hermandades han estado ahí y han dado la cara desde el primer momento ayudando y multiplicando su obra social y asistencial para atender a todos los afectados por la pandemia.

-¿Es consciente que pasará a la historia por ser el presiente que llevó a las cofradías a la Catedral?

-Nunca me ha preocupado pasar a la historia por nada pero supongo que el logro es tan importante que quizás se me recuerde por eso, pero hay que decir que no fue nada fácil y que costó mucho trabajo conseguirlo. Siempre he dicho que una cosa son los proyectos y otra muy diferente hacerlos realidad. En una ciudad tan habituada a proyectos que se quedan en un cajón, esta junta de gobierno fue capaz de hacer realidad ese proyecto largamente anhelado por los cofrades de llevar la Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba a la Catedral y, repito, no fue fácil.

-¿Cómo se plantea ahora que ya no es presidente la Semana Santa?

-Pues como cualquier otro cofrade, trataré de vivirla disfrutando de ella en los rincones de mi ciudad y junto a mis Titulares.

-Para concluir, ¿qué consejo le daría a la nueva presidenta?

-Bueno tras ocho años en los que ha sido mi segunda, no creo que a estas alturas, tenga ya que darle ningún consejo. Estoy seguro de que pondrá todo su cariño y su empeño en este trabajo y además también irá acompañada de un gran equipo que en gran parte ha formado mi junta de gobierno en estos ocho años, no obstante, si así lo desea, siempre me tendrá a su disposición para aquello que pueda necesitar.