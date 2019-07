Jesús Escribano confirma su renovación como entrenador del Cajasur

Jesús Escribano confirmó su renovación como entrenador del Cajasur CBM y cumplirá su sexta temporada consecutiva ocupando el banquillo del conjunto granate con el objetivo de consolidarlo en la categoría. “Afianzarnos en Plata debe ser el objetivo a todos los niveles, no solo en el deportivo, sino también en el institucional”, afirmó el técnico.

Escribano, que lleva más de media vida ligado al club, primero como jugador y después como máximo responsable técnico, seguirá llevando las riendas y vuelve a Plata con un equipo que según él mismo afirma, tiene calidad para competir con cualquiera en la categoría. No obstante, “el problema es que entre lesiones y selecciones tardaremos en contar con todo el mundo en una plantilla que no es especialmente larga”, por lo que tendrá que recurrir al filial y al juvenil.

También seguirán Jorge Nazario y Jota Abad en la plantilla que se unirán a las renovaciones de Alberto Requena, Antonio Hidalgo, Nano, Aitor, Ramón Fuentes, Juan Antonio Romero, Raúl Pavón, Carlos León y Esteban López. Los fichajes han sido Juanlu Moyano, que no jugará al menos hasta enero por una lesión de hombro, Domingo Luis Mosquera, Ricardo Amérigo y Filipe Martins.