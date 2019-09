Cajasur Córdoba y ARS pierden en su estreno

Cajasur, 21-Sarriá, 22:

No pudo ser y el Cajasur cosechó su primera derrota liguera tras caer derrotado en Fátima ante la UE Sarrià por 21-22. Los cordobeses empezaron fuertes con cuatro goles de ventaja en la primera mitad, pero ya al descanso el tanteo era de empate. Tras una segunda mitad muy pareja, un tanto del visitante Segarra a siete segundos para el final provocó que volaran los dos primeros puntos, desatando la algarabía catalana sobre la pista.

Empezaron bien las cosas para los de Escribano, que salieron a la pista más intensos que su rival y pronto lograron coger una renta favorable. La dirección de Requena y la finalización de los ataques por la izquierda, con Aitor y Nano perforando la meta catalana, dio la primera ventaja clara (6-2) en el minuto diez.

Pero la escuadra de Salva Puig no venía de comparsa y pronto se puso las pilas para no engancharse del juego. Con tres contraataques casi consecutivos se pusieron a un tanto, y al Cajasur le costaba más atacar dada la subida de la intensidad defensiva visitante.

Un nuevo tirón granate volvió a estirar la renta hasta los tres tantos, encontrando la vía de conexión con Filipe Martins en los seis metros. El 12-9 hacía presagiar que el final de la primera parte iba a ser plácido, pero en ese momento los de Escribano se atascaron y el Sarrià comenzó a desplegar su mejor juego, infligiendo un 0-3 de parcial y nivelando el electrónico justo antes del descanso para dejar las espadas en todo lo alto para la reanudación.

La igualdad fue la nota predominante en el inicio de la segunda mitad, con intercambio constante de tantos en ambas porterías y sin ningún equipo consiguiendo imponer su ley, aunque empezaba a verse más cómodo al cuadro visitante. El Cajasur se atascaba una y otra vez en ataque y el cuadro de Salva Puig anotaba más fácilmente, consiguiendo dos de renta a falta de diez minutos.

Las alarmas estaban encendidas para los granates, que intentaban reaccionar más con corazón que cabeza. A tres para el final, Requena ponía el 21-21 desde los siete metros, y el pabellón comenzó a apretar de lo lindo. Amérigo atajó una clara a Rovira pero el Cajasur desperdició u ataque. El partido era un manojo de nervios y Salva Puig lo paró con tiempo a uno del final.

Nuevamente Amérigo detuvo una clara en seis metros a Segarra y Escribano pidió tiempo ipso facto. El Cajasur tenía cuarenta segundos para buscar la victoria pero malogró su ataque con un lanzamiento muy forzado y Sarriá no perdonó al contraataque con un tanto de Segarra casi sobre la bocina, que dejó completamente helado el Pabellón de Fátima.

Ficha técnica: Cajasur CBM-Sarriá (21-22)

Cajasur CBM: Ricardo Amérigo, Aitor Gómez (4), Alberto Requena (5), Esteban López (3), Nano (3), Antonio Hidalgo (2), Filipe Martins (3), Nazario, Padilla (1), Ramón Fuentes, Domingo Luis, Carlos León, Jota, Raúl Pavón, Antonio Fernández y Pedro Castro.

UE Sarriá: Pau Guitart, Palacios (1), Portulas (6), March (1), Juli (4), Segarra (5), Arnau, Ballester (1), Mariscal (2), García, Moreno, Rovira (1), Serrano (1), Torres, Teixidor y Vicente.

Árbitros: García Vico y Sanmartín Almazán (Andalucía). Excluyeron por el Cajasur a Esteban, Hidalgo, Fernández, Castro y Domingo; y por el Sarrià a Portulas, García, Rovira, Serrano y Torres.

Parciales: 2-2, 5-2, 7-5, 10-8, 12-11, 13-13 (descanso); 14-1, 16-15, 17-17, 18-20, 19-21 y 21-22.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada liguera en División de Honor Plata diputado en la IDM Fátima ante unos 400 espectadores.

Alarcos Ciudad Real, 27-ARS, 13

El ARS Naranjas Palma del Río no pudo empezar la liga regular con un buen resultado y cayó de forma clara en el feudo del potente Vestas Alarcos Ciudad Real, un equipo llamado a luchar por el ascenso de categoría, con el que sólo pudo competir durante el primer tercio del encuentro.

En el inicio del partido, los cordobeses salieron muy concentrados en defensa y certeros en ataque, lo que les permitió agarrar rápidamente una renta de dos goles, 0-2, que sin embargo frenaría una primera exclusión. Con el paso de los minutos, los manchegos mejorarían sus prestaciones atrás y pese a no estar finos arriba, esa solidez derivó en una primera igualada, 3-3 en el once. Pero entonces, los de Víctor Montesinos reaccionaron y de la mano de Morales recuperaron la renta, 3-5 al cuarto de hora. Ahí se produjo el primer punto de inflexión reseñable en el choque, con un parcial de 5-0 local en diez minutos en el que Palma del Río nunca pudo frenar a un Negrete imparable. Un tiempo muerto del banquillo y una dosis de orgullo devolvió al equipo al partido en el tramo final de la primera parte, 10-7.

El Alarcos Ciudad Real había avisado de su potencial y en el reinicio volvería a exhibir calidad y contundencia para finiquitar el resultado por la vía rápida, con un parcial de 5-0 para el 15-7 en el minuto siete con Negrete y March de estiletes. Entonces se produjo una pequeña reacción visitante que en todo caso no alcanzó para meterlo de nuevo en la lucha por el electrónico, porque los manchegos no rebajaron sus prestaciones y antes de cumplirse el minuto 20 marcaban una nueva máxima, 21-10, que hacía del todo imposible la remontada. De ahí a la conclusión, el duelo sólo tuvo un color y los andaluces, sin llegar a dejarse ir, continuaron sufriendo mucho. Al final, 27-13.

Vestas Alarcos Ciudad Real: Konstantinos Kotadinis; César Beret, Victoriano Gómez-Cambronero (1), Juan Manuel Lumbreras, Gonzalo Almansa (1), Manu Díaz (5), Martín Ariel Molina (1), José Juan Serrano (1), Eloy Krook (1), Héctor González (1), Brian Negrete (9), José Mora, Sergi Mach (5), Carles Asensio (1), Curtis da Silva (1) y Óscar Ruíz.

ARS Naranjas Palma del Río: José María Martín; Alberto Ruiz, Pedro Saucedo (1), Adrián Salas, Cristian Reyes (1), Julián Portero, Raúl Morales (6), Alejandro Plaza, Sergio Antúnez, José Torres, Carlos González (2), Víctor Peinado, Ángel Povedano, Antonio Sánchez y Julio Morgado (3).

Parciales: 1-2, 2-3, 3-5, 5-5, 8-5, 10-7, 12-7, 15-8, 18-9, 21-10, 22-12 y 27-13.

Árbitros: Cubas Martínez y López Martos. Exclusiones: Molina, Mach; Plaza, Peinado y Povedano.

Pabellón: Quijote Arena.