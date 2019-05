El Ángel Ximénez juega con el objetivo cumplido

El Ángel Ximenez Avia afronta hoy (18.30) su compromiso frente al Recoletas At. Valladolid, con la tranquilidad de saber de que la permanencia esta conseguida de manera matemática, tras la derrota de ayer del Teucro frente al Barcelona. El equipo pontano ha saldado todos sus compromisos frente a este rival con victorias en casa uno de los encuentros que se han enfrentado en Puente Genil. Pero nadie discute a estas alturas, que los pucelanos atraviesan el mejor momento de la temporada, sin ir más lejos, lleva cuatro jornada consecutivas sin saber lo que es perder, destacando la victoria y empate a domicilio frente al Anaitasuna y Granollers y las dos victorias en su feudo frente al Ademar y Teucro.

El conjunto vallisoletano destaca sobre sus individualidades, estás recaen sobre sus tres asturianos, Abel Serdio (pivote), que la próximo temporada jugará en el Barcelona y que ya ha debutado con el combinado nacional, Rubén Río (lateral derecho) y Adrián Fernández (central), que además pasan por ser los máximo realizadores de su equipo. El juego entre estos tres jugadores es la clave fundamental del equipo pucelano, aunque sus variantes sistemas defensivos y contraataque, completan lo mejor de este equipo.

De esta manera, el equipo pontanés deberá estar al cien por cien desde el pitido inicial, la perdidas de balón y la poca efectividad en ataque, podría ser mortal de necesidad para los intereses de los pontanenses. Si todo esto no ocurre, no nos cabe la menor duda que el equipo pontanés sumará los dos puntos en juego. Lo que si tenemos claro es que el partido está abierto y de todo puede pasar, aunque sabiendo que el objetivo de la permanencia es una realidad, los jugadores pontanos sin presión darán lo mejor y de camino la afición podrá disfrutar de todo aquello que no la hecho hasta la fecha.

El partido será dirigido por los aragoneses, Peñaranda Ortega y Yagüe Moros.