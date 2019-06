Serrano toma hoy el mando

Alfonso Serrano aterriza hoy mismo en El Arcángel. El nuevo director deportivo del Córdoba visitará hoy la que será su casa durante las dos próximas temporadas -será presentado mañana a las 12.00 horas- para iniciar las primeras reuniones con los que han de trabajar con él para construir el proyecto deportivo de la próxima temporada, en la que el conjunto blanquiverde militará en Segunda División B doce temporadas después, por lo que el objetivo no es otro que el de regresar a la categoría de plata del fútbol español. Junto a él tendrá a Jorge Rodríguez de Cózar, secretario técnico blanquiverde con buen conocimiento del Grupo IV y cuya última referencia es, precisamente, la confección de la plantilla del Marbella de la 2017/18 que finalizó en la segunda posición de la tabla.



El vallisoletano tiene una ardua tarea por delante, comenzando por lograr cerrar el entrenador que encabece el proyecto deportivo blanquiverde, algo que si no está acordado hoy mismo, le quedará apenas horas para hacerlo. Su primera consulta, nada más firmar como director deportivo del Córdoba fue con Raúl Agné, un técnico al que ya llevó al Recreativo de Huelva y al Tenerife, muestras de que confía plenamente en él. Más allá de que Agné ha sonado para el Numancia, no era el único nombre en la agenda, ya que en el club otro hombre que gusta mucho -de hecho era el prioritario- es José Manuel Aira. Sin embargo, el berciano parecía comprometido verbalmente con la Cultural para renovar su vínculo, algo que inicialmente se iba a anunciar ayer, aunque finalmente no se produjo tal comunicado oficial.

Otro aspecto vital para Serrano -y para Rodríguez de Cózar- será la confección de un plantel al que tendrán que incorporar una docena larga de futbolistas, siempre dependiendo de los acuerdos de rescisión a los que se puedan llegar con los jugadores con los que no se cuenten, de los que media docena deberán tener ficha sub 23.



Mucho trabajo para las apenas tres semanas largas que restan para que el plantel blanquiverde regrese de las vacaciones y afronte una pretemporada que ha de ser vital.