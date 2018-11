Sandoval, destituido

Y pongo interrogaciones en el cambio de Romero porque yo lo que veo por TV es un pequeño corte en el labio del que no sale sangre en abundancia. Hoy no he podido ver en directo el partido por encontrarme fuera de Córdoba. Desde mi asiento no hubiera visto con tanto detalle las imágenes que ha mostrado la televisión. De todas maneras no es el jugador que necesita el Córdoba CF en esta situación al contrario que Piovaccari que se parte el pecho y es un incordio para cualquier defensa rival.