El rival del Córdoba CF: integración en la identidad

Posiblemente fuera el Yeclano Deportivo el equipo que dio la «bienvenida» a Segunda División B al Córdoba CF, la pasada temporada. Y eso que era un debutante tras lograr el ascenso de la mano de Alejandro Sandroni, que ya hace 25 años fuera jugador del conjunto azulgrana. El argentino llevó a los murcianos a su mejor clasificación histórica, cuarto lugar en el Grupo 4 de Segunda B, justo por delante de los blanquiverdes, lo que les dio derecho a disputar el playoff que realmente fue exprés para ellos, al caer goleados en el primer encuentro ante un favorito como la Cultural Leonesa (4-1).

Aquel 2-2 que cosechó el Córdoba CF en La Constitución fue sufrido, con un 2-0 a la hora de juego y solo la salida de Javi Flores logró equilibrar el marcador. Pero los blanquiverdes deberán repasar aquellos primeros 60 minutos, porque lo más previsible es que el Yeclano Deportivo intente repetir muchas de las virtudes que expuso entonces y a las que no renuncia en esta 20-21.

Recomponer bajas

En defensa, a Sandroni no le convence el concepto de laterales excesivamente incorporados al ataque y es una zona que ha debido reconstruir. Mario Sánchez, lateral derecho, se marchó precisamente a la Cultural este verano, mientras que Héctor Camps, lateral izquierdo, firmó por el Mérida. Para cubrir esas bajas en el estreno iliguero, Sandroni alineó en el lateral derecho a Bryan Bonaba -realmente, un mediocentro- y a Marcos Álvarez, fichado tras quedar libre en el filial del Albacete. En el centro de la defensa se mantiene Fran Martínez y otro de los fichajes veraniegos, Ayoze Placeres, procedente del Unionistas, que llegó para cubrir otra de las ausencias sufridas tras el final de la Liga pasada, Ubay Luzardo, que se marchó al San Roque de Lepe. Además, mantiene al veterano Chino en la recámara.

La ausencia más importante la sufrió el Yeclano Deportivo en la figura de Íñigo Alayeto. El navarro puede actuar por las dos bandas y fue el máximo goleador de los azulgranas el curso pasado, lo que despertó el interés de muchos equipos, firmando finalmente por el Badajoz. De hecho, anotó el segundo tanto azulgrana ante el Córdoba CF la pasada temporada. Además del canterano Luispa, al que ya utilizó la pasada jornada en Linares, Sandroni ha incorporado a Alberto Oca, procedente del Talavera, además de mantener a Víctor Fenoll, aunque el de Baños de Fortuna anda renqueante y no se cuenta como segura su participación el próximo domingo, algo que agradecería el Córdoba CF, que ya lo sufrió la pasada temporada en forma de asistencia en el primer gol.

Intentando mantener el nivel de bandas, el Yeclano lo sostiene en la medular, en la que continúa la pareja compuesta por Carlos Selfa y Álex Vaquero. El primero es un mediocentro defensivo serio, que mantiene siempre la posición y que es vital en el juego a balón parado, mientras que Vaquero es el encargado de lanzar a los azulgranas al ataque, el hombre por el que pasa todo el juego atacante y el responsable del balón parado.

En el juego de ataque hay que destacar a dos hombres. El primero, llegado este verano: Karim Aboubakar. El ghanés fichó en Yecla procedente del Algeciras y puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de ataque. Aparentemente, Sandroni lo utiliza como delantero centro, aunque el africano cae contínuamente a banda aprovechando su dinamismo y su velocidad. El otro ya es conocido en La Constitución, Luis Castillo, el multiusos de Sandroni. Puede actuar en la punta de ataque, como segunda punta o incluso en alguna de las dos bandas, ya que aunque no destaca por su exceso de calidad, sí que aporta muchísimo trabajo sin balón al Yeclano. A estos dos habría que añadir a Iker Torre, un poste de más de 1,90 que ya actuó la pasada temporada contra el Córdoba CF y que suele ser utilizado como recurso en partidos atascados.

Estrategia y rechaces

Sandroni apuesta generalmente por un esquema idéntico al que despliega esta temporada el Córdoba CF con Juan Sabas, el 1-4-2-3-1. Ante el Linares alineó al portero Gianni (la portería la ha renovado completamente esta temporada), a Bryan Bonaba y a Marcos Álvarez en los laterales, y a Fran Martínez y a Ayoze Placeres en el eje de la defensa. La pareja de mediocentros, inamovible, con Carlos Selfa y Álex Vaquero, actuando en la línea de tres cuartos con Javi Saura -ya estaba la pasada campaña-, Luis Castillo y Alberto Oca, actuando como punta Karim Aboubakar.

Sandroni ha dado un sello de identidad propio al Yeclano después de casi un lustro en su banquillo. Equipo aguerrido, luchador, guerrero, que no da un balón por perdido y esto implica la pelea contínua en los duelos hombre a hombre. No asume riesgos en defensa, dejando en su zona a los laterales, a los que permite pocas alegrías atacantes, y manteniendo generalmente en la línea defensiva dos o tres hombres, generalmente, siendo Carlos Selfa el tercer elemento.

El juego a balón parado es otra de las señas de identidad de los azulgranas. De hecho, las ocasiones más claras en el 0-0 cosechado en Linarejos las sumó, precisamente, a balón parado, en las que hay que prestar atención a Fran Martínez, Ayoze Placeres y Carlos Selfa. Luis Castillo no deja de ser el botón de muestra de este Yeclano, que en esa pelea constante, aprovecha muy bien las segundas jugadas que tienen su origen en los rechaces. Ahí tendría un papel preponderante Íker Torres en caso de que el partido no esté favorable en el marcador, aunque de inicio tendrá a Aboubakar. El delantero africano es rápido, fuerte, se maneja bien de espalda a la defensa y presiona sin descanso la salida de balón del rival.

El Yeclano tiene todas las características de un equipo de nivel notable, sobre todo en La Constitución, y es la mejor piedra de toque para que el Córdoba CF recuerde la categoría en la que milita, por si se le ha olvidado. Hace un año, durante una hora, no lo recordó y fue Javi Flores quien tuvo que acudir al rescate. Los azulgranas, aunque con algún nombre nuevo, no han cambiado. Habrá que comprobar si los blanquiverdes, con un once titular completamente nuevo, sí lo han hecho.