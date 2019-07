Primeros destellos de calidad en el entrenamiento del viernes

Nueva sesión de entrenamiento de la primera plantilla del Córdoba en la ciudad deportiva Rafael Gómez. A diferencia de los visto en las últimas sesiones, la carga física tuvo un gran protagonismo, no dejando por ello de lado los ejercicios con balón. Quien sí estuvo apartado fue Jesús Álvaro, que sigue con su recuperación. Quim Araujo ya no estuvo presente tras rescindir en la jornada de ayer con el club, mientras que Miguel de Las Cuevas, Fidel Escobar y Sebastián Castro aún no se han incorporado al equipo.

El entrenamiento comenzó con cinco minutos de charla entre Enrique Martín y su plantilla, en la que aclaró diversos conceptos de cómo quiere que sea su Córdoba esta temporada. Tras esto, los cinco porteros que posee actualmente el Córdoba en plantilla, Becerra, Frías, Lavín, Alberto y Llamas, se separaron del grupo para hacer varios minutos de carrera continua, seguido de diversos ejercicios de bloqueo y estirada.

El resto del grupo comenzó directamente a trabajar con el balón, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos entrenamientos. El míster dividió a la plantilla en grupos de seis y realizaron diferentes ejercicios, como el tradicional «que no caiga» o una dinámica de grupo que consistió en llevar el balón entre los seis miembros, primero con la mano, y luego con el pie, y tratar de depositarlo dentro de un pequeño aro. Las risas del equipo ganador contrastaron con las flexiones que tuvieron que realizar los grupos perdedores, demostrando el buen ambiente que existe a día de hoy en el grupo.

Cuando se alcanzaba el ecuador de la sesión, el preparador físico, Javier Ramos López, se hizo cargo del equipo con un circuito de carga muscular y aeróbica, con el fin de poner a punto físicamente a los jugadores. Tras ello, llegaba la hora de retomar las actividades con el balón. Se preparó un ejercicio de centros y remate, dónde Enrique Martín probó a Zelu por la derecha, junto a los laterales Cámara y Fernández y al juvenil Fran Gómez, mientras que por la izquierda se perfilaron Sebas, José Antonio González, Mena y Víctor Ruiz. Especialmente destacable la actuación de Juanto Ortuño, que logró superar en diversas ocasiones las estiradas de Becerra, Frías y Llamas.

Poco después, el cuerpo técnico planteó un partido con cuatro porterías donde se hizo mucho énfasis en la salida de la presión con el balón jugado. Diez pases eran el mínimo exigido por el míster antes de poder perfilar portería.

Para terminar el entreno, dos equipos de siete jugadores se enfrentaron a medio campo, mientras que el resto de la plantilla se colocó alrededor del terreno de juego a modo de apoyo. Zelu y Sebas demostraron su calidad con dos goles de auténtica bella factura.

La plantilla seguirá con su puesta a punto el sábado a las 8:30 horas, antes de descansar en la jornada dominical. El primer encuentro de la pretemporada tendrá lugar el próximo 25 de julio a las 21 horas ante el Salerm Puente Genil en el estadio Manuel Polinario.