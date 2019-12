La previa del Don Benito-Córdoba CF: Potenciar juego y confianza

Los dos últimos empates del Córdoba CF han dejado las mismas sensaciones entre una afición que, durante la semana, busca más noticias sobre la propiedad y la situación financiera del club, con la inquietud general que eso conlleva. Dichas sensaciones son: el equipo ha crecido en cuanto a su juego y confianza, aunque las constantes ocasiones que falla de cara a gol las termina pagando en forma de puntos.

Por ello, el Córdoba CF buscará desde las 12.00 horas en la localidad pacense de Don Benito (Footters) tres puntos que le permiten, al menos, reducir la distancia de cuatro puntos que tiene ahora mismo respecto al Marbella, equipo que cierra la zona de play-off de ascenso a Segunda División en el grupo IV de Segunda B. Aunque no solo se trata de reducir diferencias pues hay un objetivo mayor: conseguir la primera victoria de la temporada lejos de El Arcángel, algo que ya se la resistido en varias ocasiones, sobre todo en Algeciras o en su última salida ante el UCAM Murcia, en las que en ambas ocasiones el Córdoba se adelantó en el marcador. Con esa pretensión viajó ayer una expedición blanquiverde que, como anunció el entrenador cordobesista, Raúl Agné, el pasado viernes, no presenta ninguna baja.

De este modo, Agné puede repetir el once inicial con el que empató la semana pasada ante el Mérida. La lista está casi calcada, salvo con la incorporación del portero del filial Llamas en detrimento de Edu Frías, que está lesionado, y el regreso de Ángel Moreno tras quedarse fuera de la lista en el último partido de El Arcángel.

OWUSU, FUERA DE LA LISTA

El delantero franco-ghanés Owusu ha sido uno de los descartes de Raúl Agné dado que se regresó al trabajo del equipo el pasado jueves tras permanecer concentrado con su selección.

Los otros descartes del entrenador de Mequinenza son los defensas Fernando Román, Víctor Ruiz y el centrocampista Antonio Moyano.

De esta convocatoria puede preverse que Isaac Becerra defenderá la portería blanquiverde en el Vicente Sanz de Don Benito. El portero catalán estará flanqueado en defensa por los centrales Djetei y Chus Herrero, así como por el lateral izquierdo Jesús Álvaro y el capitán, José Manuel Fernández, en el lateral derecho. Esta defensa ha encajado un gol en los últimos dos desplazamientos del equipo.

En el centro del campo, el panameño Fidel Escobar repetirá en el doble pivote tras su regreso en el anterior partido. El centroamericano tratará de sostener el centro del campo cordobesista con el apoyo de Imanol García, aunque Xavi Molina ha entrenado a buen ritmo con sus compañeros y tiene serias opciones de formar parte del once titular en Don Benito. Por delante del doble pivote estará un Zelu en el costado derecho que, a pesar del golpe que sufrió el pasado miércoles, no registró mayor gravedad.

Por la izquierda estará De las Cuevas, mientras que en la mediapunta estará Javi Flores, quien tratará de orquestar el juego blanquiverde hacia el ataque.

Por último, la delantera parece el puesto que tiene más opciones y se conocerá hasta última hora si optará, una vez más, por Juanto Ortuño o el brasileño Novaes, quien ha ofrecido buenas sensaciones en sus últimos partidos como revulsivo.

EL DON BENITO, TOCADO

Por su parte, el Don Benito llega a la cita de este mediodía mermado por bajas significativas, entre ellas la de su capitán Gonzalo Barroso, sancionado con cuatro partidos tras su expulsión ante el Algeciras. El entrenador del cuadro extremeño, Juan García, tendrá que confeccionar un once limitado, sobre todo a la hora de hacer cambios, ya que Miquel, Chele y Álex Herrera están lesionados.

El Don Benito es undécimo con 17 puntos y no presenta una línea estable en su juego, puesto que es uno de los equipos más goleadores de la categoría (16, los mismos que el Córdoba), mientras que ha recibido 19 (cinco más que los blanquiverdes).

El equipo rojiblanco no gana en casa desde el pasado 20 de octubre y por ello, el Córdoba tiene ante sí una oportunidad para potenciar su confianza y, por consiguiente, su juego.