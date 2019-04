Navarro: "El del Elche es el partido del año"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Uno de los muchos partidos del año. De los que ya ha pasado y de los que se esperan. El Córdoba está en una situación clasificatoria que todos, todos los partidos que quedan, son, no ya sólo transcendentes, también y sobre todo, vitales para el ser o no ser de la categoría de Plata. La situación es dramática (deportivamente hablando), y lo peor es que, ni aún haciendo un final de temporada excepcional, ganando casi todos los partidos de esos 10 que aún quedan por jugar, tiene asegurada la permanencia. Todo depende de dos equipos que lo tienen un poquito mejor que el Córdoba, el Extremadura y el Lugo. De ellos depende y por eso todos estaremos pendientes, no sólo de lo que hagan los cordobesistas, también los ya citados contendientes. El Córdoba se jugara la permanencia a tres bandas. El futuro es difícil, pero promete muchas emociones.