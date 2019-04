Navarro tendrá que retocar el equipo

Si la buena noticia es el probable regreso de Chus Herrero y la continuidad de Luis Muñoz, la mala es la necesidad que tendrá Rafa Navarro de tocar el once titular, ya que Federico Piovaccari y Jaime Romero no podrán jugar en el Martínez Valero al ver ambos las quintas amarillas de sus ciclos de amonestaciones.

El relevo del transalpino es claro: José Ángel Carrillo no ha transmitido malas sensaciones desde su llegada en el mercado invernal y aunque no sirvieron para puntuar, ya lleva anotados dos tantos como cordobesista.

El relevo de Jaime Romero parece más complicado, ya que tras la modificación de la plantilla y el sistema en el mercado invernal los hombres de banda no abundan en el plantel. Tanto Alejandro Alfaro como incluso Álex Carbonell podrían adaptarse a alguna de las bandas e intercambiarse con Miguel de las Cuevas. Sin embargo, y vistos los cambios realizados en las últimas jornadas por Rafa Navarro, podría valorarse la opción de hacer regresar a Andrés Martín a la banda derecha, en sustitución de Jaime Romero y situar a Blati Touré por delante del doble pivote Bodiger-Luis Muñoz y por detrás del punta de referencia, José Ángel Carrillo.

En cualquier caso, y al igual que su antecesor, Curro Torres, Rafa Navarro se verá obligado a retorcar el once inicial una vez más por lesiones o sanciones y, si no hay contratiempos, el duelo ante el Lugo, en la siguiente jornada, sería el primero sin ningún tipo de baja.