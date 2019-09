Martín adelanta la titularidad de Flores, González e Imanol ante el Badajoz

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, ha adelantado en su comparecencia previa al partido de este sábado ante el Badajoz (19.00 horas en El Arcángel) que Javi Flores y José Antonio González, en principio, serán los centrocampistas titulares. "Los jugadores que en principio, en función que los manejamos, puedan tener ventaja en el centro del campo son Javi, José Antonio e Imanol. Son tres jugadores que pueden maniobrar en esa zona del campo. Luego en la zona de delante jugaremos con dos delanteros. El resto será prácticamente lo mismo, no sé si habrá algún cambio en defensa en función de alguna cosilla que nos falte por matizar", ha confirmado el preparador navarro.

Además, ha rechazado que la posición de Chus Herrero como pivote ante el Yeclano fuera "un experimento", ya que "Chus ha jugado muchos partidos en Segunda de pivote, no sé si teníais esta información, no es un experimento, para los que lo comentaron. El experimento habría sido que hubiera jugado de delantero centro". Eso sí, la actuación del aragonés por delante de la defensa "ha sido en un partido puntual, es complicado que Chus aparezca en el pivote otra vez, lo normal es que juegue de defensa".

Respecto a la posición en la que contempla a Xavi Molina, el entrenador del Córdoba CF ha afirmado que "creo que el otro día estuvo muy bien de central y lo normal es que siga en este partido en esa zona. Luego cuando recuperemos a Fidel ya veremos como seguimos avanzando, porque con todo lo que me llega que si Fidel juega de pivote en Panamá… Pues vale. Me lo creo porque lo he visto. Jugaba con las Bermudas el otro día, lo vi, jugó de pivote. Cuando esté ya veremos".

Precisamente ha comentado que "lo de Fidel parece que va bien. Que podrá incorporarse al trabajo del equipo la próxima semana. Los fisios dicen que va evolucionando positivamente, son optimistas". Sobre el otro futbolista que se perdió por lesión el partido de Yecla, Miguel de las Cuevas, ha comentado que "ha entrenado normal y vamos a ver si a lo largo del partido tiene participación".

Además, Enrique Martín ha respondido a las siguientes preguntas:

-¿Cómo analiza al rival, el Badajoz?

-El Badajoz tiene unos números muy parecidos a los nuestros si exceptuamos el partido de Yecla. Tiene un equipo con buenos futbolistas, tiene buena intensidad. Esta categoría es muy igualada, he visto sus partidos ante el Algeciras y el Cádiz B. Todos tenemos nuestras opciones. Ellos han sabido aprovechar las suyas y contener la de los equipos contrarios. Está diseñado para pelear por la zona alta. Estos partidos son bastante más interesantes, cuando juegas contra equipos potentes, tu nivel está al nivel del equipo potente. Seguro que va a ser un duelo igualado. Esperamos que con la ayuda de nuestra afición y con la disposición de los futbolistas saquemos el partido adelante.

-¿Habrá cambios en el estilo de juego?

-Vamos avanzando y vamos creciendo en diferentes aspectos. A uno le puede gustar más o menos, pero el equipo va cogiendo una fisionomía. Evidentemente tenemos que seguir creciendo. Futbolisticamente el jugador se tiene que ir manifestando. Aquí nadie encorseta a nadie. Hay momentos en que uno tiene el balón en el campo y tiene que sacar el talento. El equipo va a ir cogiendo una serie de fortalezas a lo largo del campeonato y tiene que ir mejorando las ciertas debilidades que puedan aparecer. Es un proceso, no se trata de obsesionarse. Es un trayecto que acaba en junio. En septiembre no vas a hacer nada, hay que seguir caminando. Quiero que mi equipo sea como Indurain. Cuando iba al Tour a mucha gente le gustaba la espectacularidad de ciertos ciclistas que atacaban en algunas subidas, era apasionante para los que lo veíamos en le sofa. Miguel era un tipo que llevaba su ritmo y, al final, el Tour para Pamplona. Queremos seguir nuestro ritmo y que el Córdoba CF esté en junio entre los 40 principales. Estamos en periodo de crecimiento y aprendizaje.

-¿Habrá muchas novedades en el once?

-Sabéis también que para mi no hay diferencias entre los 23 jugadores. Los entrenadores vamos buscando un bloque, un equipo más o menos, no creo que haya mucha variación, un par de ellas. Intuyes que algunos tras la semana están mejor y les puedes dar cancha, otros han pasado una semana un poco más perra y hay que aguantarles. Pero no creo que varíe mucho. Ocho o nueve futbolistas tienen que estar ahí, tenemos que seguir creciendo en bloque.

-¿Tratarán de ser más ofensivos?

-Cuando tenemos balón tenemos que ser un equipo ofensivo, y cuando no lo tengamos tenemos que ser un equipo defensivo. Todos queremos hacer las cosas bien con balón, tener confianza y maniobrar bien. Y cuando no lo tenemos, tenemos que ser el equipo más pegajoso que pueda haber. En el equilibrio está el premio. Tenemos que partir de la capacidad de trabajo, los resultados en esta categoría son muy cortos, nadie gana con el nombre.

-¿Cómo ve defensivamente al equipo?

-Aquí gana el que menos errores comete. El domingo pasado el primer gol que mete el Yeclano me pareció un buen gol por parte de ellos. Los equipos contrarios pueden hacerte daño, aunque seamos el Córdoba CF. Estamos donde queremos estar, en el paquete de cabeza, tenemos que estar ahí todo el año y al final esprintar. Nadie arrolla a nadie hoy en día.

-¿Qué opciones tienen los que menos minutos están disputando?

-Sebas y Zelu están trabajando muy bien, son decisiones técnicas que tienes que tomar porque solo pueden ir 18 convocados. Uno está contento de todo el trabajo que están haciendo, de lo que se trata es que se sientan tan importantes como los demás. Todo el mundo tiene que seguir trabajando. Tanto Sebas Castro como los dos Moyanos y Zelu. Todos los que están por ahí están trabajando muy bien. Cuando toque seguro que responderán

-¿El Córdoba CF se hace menos grande en los campos más pequeños?

-En los campos pequeños el contrario está más encima, es más pegajoso y tiene cogida más la medida. Todo ello al jugador visitante le incomoda. Por eso yo valoro de forma muy importante a mis jugadores en los partidos en Villarrubia y Yecla. Son equipos que van a ser complicados de vencer en su campo, juegan con la ventaja de que le han cogido el ritmo y el contrario se siente un poco más apretado. Ya que hemos quitado estas dos salidas empiezan otro tipo de campos. Tenemos que ir a Sevilla, Algeciras y Cartagena, en campos más grandes donde el equipo estará más suelto. Valoro la capacidad de adaptación a la exigencia del entorno en ese momento. Creo que hemos estado a la altura, hubo ocasiones ahora haber ganado y hemos competido bien.

-¿Qué habló con Carlos González en Vista Alegre?

Yo estaba viendo al Magna porque el entrenador es un amigo. Iré a ver más partidos de fútbol sala porque me gusta, y de balonmano también por cierto. Lo normal es que me veáis en ambos sitios de espectador. Hablamos de lo dura que es la categoría, me dijo que me vaya bien y no hablamos de ningún tema más. Con esta vez es la segunda que le saludo, la primera vez que me lo presentaron fue en Salou, cuando el Córdoba CF jugó una vez en Reus y coincidimos en un restaurante. Naturalidad. No tengo que esconder nada, si una persona viene a saludarme respondo a cualquier saludo. Pero no hablamos nada de…simplemente fue un saludo. Yo estoy muy feliz aquí, estoy trabajando a gusto, las historias que hay fuera estáis más metidos vosotros y sabéis de que van. Solo puedo juzgar mi estancia en Córdoba con la gente. No tengo ni un solo problema con nadie, absolutamente.