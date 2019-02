Luis Muñoz: "Es el más fuerte de la categoría"

Luis Muñoz es protagonista en esta semana, ya que se encuentra en el Córdoba cedido por un Málaga que no incluyó la famosa cláusula del miedo en su contrato, por lo que estará disponible para Rafa Navarro, el sábado.

El malagueño reconoció que el duelo ante su equipo de origen «será un partido duro ya que para mí son físicamente los más fuertes de la categoría. Tienen un equipo muy bueno, hecho para ascender a Primera División, y en cualquier jugada, en cualquier centro o a balón parado crea peligro, saca mucho premio en las estrategias».

También habló Luis Muñoz de la llegada del técnico de Ciudad Jardín. «Sabemos la situación en la que estamos y es cierto que cuando nos marcan un gol el equipo se viene un poco abajo. Hay que cambiar esa dinámica, nos lo ha dicho el míster, que ha venido a ayudarnos, a hacernos crecer y darnos confianza para sacar esto adelante. Los partidos se están dando así, nos están dando la vuelta y entrenamos para cambiar esa situación, para que cuando nos adelantemos al rival le cueste meter un gol y darle la vuelta al resultado, algo que ahora no está pasando. Eso hay que revertirlo», reconoció el central cordobesista.

Luis Muñoz abundó en la llegada del nuevo técnico al asegurar que «pienso que el míster está capacitado, es un hombre de la casa, que nos conoce a todos perfectamente y esperemos tener suerte de sacar esto adelante. Creo que vamos a jugar con defensa de cuatro, pero la forma de jugar es indiferente, uno lo que quiere es jugar, ya sea en una posición o en otra. Lo importante es ayudar al equipo en todo lo posible», aseveró.

Finalmente, Luis Muñoz se puso en la hipótesis de anotar un tanto y comentó que «no celebraré un gol por respeto; he pasado buenos momentos allí, a mi no me gustaría que lo hicieran en mi cara».