La lista de enero del Córdoba CF aumenta

La lista de incorporaciones del Córdoba CF para el mercado invernal de fichajes puede verse incrementada en un futbolista más, en concreto, un portero sub-23, debido a la lesión de Edu Frías. La entidad blanquiverde informó ayer de que el arquero barcelonés sufre «una fractura por estrés en el tercio medio de la tibia de su pierna derecha». A pesar de que el parte médico facilitado por el club señalaba que «su evolución marcará la vuelta a los entrenamientos con el grupo», la ausencia de Edu Frías de los terrenos de juego se prevé larga. Tanto, que en el club saltaron las alarmas y se pusieron, al momento, a la búsqueda de un portero sub-23 que releve la más que probable baja de larga duración de Edu Frías.



Básicamente, el Córdoba CF pretende garantizarse un relevo de nivel para la categoría en caso de que Isaac Becerra pueda tener algún problema en las próximas jornadas y ante la ausencia, previsiblemente prolongada, de Edu Frías, está trabajando en la posible incorporación de un futbolista de esas características, que se añadirían a los dos delanteros y un hombre de banda, como mínimo, que ya están previstos en la lista de incorporaciones para el mercado invernal de fichajes. En cualquier caso, el número de fichajes en el mes de enero oscilará entre los cuatro y los seis.



Edu Frías no ha debutado aún en Liga en esta temporada con la camiseta del Córdoba y solo lo ha hecho en un encuentro oficial: el jugado en San Sebastián de los Reyes, correspondiente a la Copa del Rey, en el que el conjunto blanquiverde salió derrotado, y eliminado, por 2-0.

FIDEL ESCOBAR, TAMBIÉN / Otra de las bajas seguras para el encuentro del próximo domingo en Granada es la de Fidel Escobar. El internacional panameño llegó lesionado tras las vacaciones navideñas y el Córdoba CF informó ayer de que sufre «una rotura fibrilar del aductor largo del muslo derecho», por lo que su ausencia de los terrenos de juego se prolongará aún entre una y dos semanas. Por lo tanto, si para el duelo ante el Villarrubia de los Ojos en El Arcángel el defensa blanquiverde no estuviera disponible, casi con toda seguridad lo estaría para el encuentro que han de disputar los de Agné en el Nuevo Vivero, ante el Badajoz.



Hasta ahora, Fidel Escobar ha jugado 12 encuentros en la primera vuelta, todos como titular y completando los 90 minutos en cada uno de ellos. El internacional panameño se hizo imprescindible casi desde los inicios ligueros, cuando destacó sobre el resto de sus compañeros, lo que llevó incluso a que su técnico, Raúl Agné, le colocara en un par de encuentros como mediocentro defensivo, demarcación en la que actúa habitualmente en los encuentros con la selección centroamericana.



Sin embargo, volvió al centro de la defensa en las últimas jornadas antes del parón navideño y el conjunto blanquiverde ha notado su ausencia, a pesar de que los de Agné, sin Fidel Escobar en el campo, no saben lo que es perder. En los siete encuentros en los que se ha ausentado, por lesión o por encuentros internacionales, el Córdoba CF ha ganado dos (1-0 ante el Real Murcia y 0-1 en La Línea), y empató cinco: 2-2 en Yecla, Algeciras y Huelva, 1-1 en La Condomina ante el UCAM y 1-1 en El Arcángel, ante el Badajoz.