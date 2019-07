León, el «vestuario podrido» y un camino que «no será de rosas»

La cadena local de televisión PTV celebró ayer una tertulia por el 20 aniversario del ascenso a Segunda en Cartagena, moderada por el periodista Raúl Díaz, que comenzó pasadas las 13.30 horas con una discreta respuesta en cuanto a la asistencia.

Realmente la efeméride fue la percha de actualidad que sirvió para que se analizase en profundidad, y con el presidente Jesús León como invitado, la ya finalizada temporada 2018/19, que quedará para el recuerdo como la temporada del descenso. El técnico que logró el ascenso del 1999, Pepe Escalante, departió con Juan González, más conocido como Juanito, titular aquel partido, y el presidente del club entre 1992 y 1996, Paco Rojas. Todos ellos, junto a León, buscaron las claves que puedan rescatarse de aquel momento para llevarlas a la práctica en la próxima campaña 2019/20, la del regreso a la Segunda B.

LA UNIDAD DEL ENTORNO

Pero pronto el foco se puso en la gestión durante la pasada temporada. Jesús León aseguró que «veníamos del verano con un vestuario podrido, unos con contratos de mucho dinero, pero los goles los marcaban los que cobraban el mínimo federativo». Puso el ejemplo de Miguel Flaño, «que vino y se hizo capitán en una semana, eso habla bien de Flaño y mal de los que ya estaban». Bajo su criterio, en enero no se consiguió encauzar la situación. «En enero nos equivocamos en no saber crear unidad en el vestuario», reflexionó. Y ahondó en este concepto al asegurar, con dureza, que «hasta el domingo de Ramos, cuando perdimos con el Lugo, pensaba que podíamos salvarnos. Y con el equipo tirándose, ahí el vestuario levantó el pie».

También reconoció errores propios de su gestión. Se señaló como «el máximo responsable del descenso» y reconoció no haber sido capaz de contagiar su fe en la permanencia en «mi entorno cercano». Explicó que «yo cada mañana entraba con el discurso de que nos salvábamos, pero si la gente de mi entorno manda un mensaje de resoplido al vestuario, se están mandando dos mensajes distintos. No hemos sido capaces de sumar, porque cuando se suma las cosas salen o caes con dignidad, no como este año», añadiendo que «tengo la sensación clara de que mi entorno no me ha seguido en el objetivo».

El máximo mandatario del Córdoba recordó el ascenso de 1999, cuando se subió «con impagos», y lo comparó con el ambiente vivido en la salvación de la 2017/18. «Yo de fútbol sé poco, pero hay algo que podemos llamarle el entorno. En la 2017/18, aparte del despilfarro que se hizo para salvar al equipo, se consiguió que el entorno estuviera centrado en la salvación».

«CORRIENTES DE PODER»

En otra parte de su participación en la tertulia, León afirmó que «hay corrientes de poder, González por un lado, Zulategui filtrando a los medios cosas hackeadas de mis ordenadores, grupos de presión de la ciudad que me han atacado porque la pelota no ha entrado». De hecho, se quejó de «las corrientes y medios que van para un lado, y otros para otros, ves los titulares y sacas las conclusiones». El propietario montoreño pidió «dejarnos de intereses creados y pensar en el club», a la vez que recordó que «mi patrimonio es el que está en juego, no voy a tomar decisiones para equivocarme».

Otra de las polémicas de la tertulia llegó cuando León aludió a los pitos al himno del Córdoba en las últimas jornadas de la temporada. «Lo que tardaré más tiempo en asumir es que se haya pitado el himno del Córdoba, necesito tiempo para digerirlo y creo que el aficionado debe mirarse a sí mismo». Pidió tiempo para «digerir» el descenso ya que, «cuando subamos, que vamos a subir, no digo el año que viene, pero lo haremos, hay que hacer un ejercicio de reflexión».

POLÉMICA EN TORNO A LA AFICIÓN

En ese momento contestó Juanito, que vivió el ascenso del 1999, y que en varias ocasiones tuvo encontronazos con el presidente del Córdoba en la tertulia. El exjugador blanquiverde aseguró que «creo que la afición no chifló al himno sino a la gestión del consejo de administración». León cree que se podría haber aplaudido al himno y luego pitar y realizar críticas a su gestión, a lo que Juanito respondió que «el orden no lo pones tú, Jesús». «El himno está por encima de la crítica a una gestión», insistió León, mientras que Juanito incidió en que «la gente chifló tu gestión, igual que año y pico antes te acogieron con aplausos después de que cantasen González vete ya».

El actual presidente del Córdoba recogió el guante y afirmó de forma tajante que «cuando compré el club el más listo de todos fue Carlos González. Supo perfectamente el momento en el que me lo vendía, y mi error fue comprarlo en el momento en que lo compré». Rechazó que hubiera «deuda cero» tras la gestión de González y aseguró que «compré con el corazón y no con la cabeza, cometí el error de salvarlo, si volviera atrás me jugaría la mitad de la mitad de lo que me jugué. Si no llego a comprarlo lo habría descendido Carlos y no yo», sentenció.

CRUCE DIALÉCTICO

El cruce dialéctico entre León y Juanito continuó al entrar en el análisis de la planificación deportiva de la 2018/19, tras los primeros problemas con el límite salarial en el verano y la dificultad para la concreción de fichajes. «Hay cosas inexplicables, comienza la temporada, tienes una estructura deportiva y cometes el error con Kieszek, Edu Ramos y Guardiola», reflexionó el exjugador del Córdoba.

El máximo mandatario del club respondió que «LaLiga no nos dejó inscribir a Pawel y Edu, el director deportivo que estaba -en alusión a Luis Oliver- no les renovó antes del 30 de junio, el mismo director deportivo que había conseguido la salvación». Juanito insistió: «Fue un error enorme de gestión no inscribirles antes del 30 de junio, lo que fichamos fue peor de lo que teníamos, y luego se cometieron errores con Galán y con Aguado, al que volvieron loco». León reconoció que «el error de verdad fue el de Guardiola».

El expresidente Paco Rojas trató de mirar en positivo y de poner el foco en la próxima temporada, tras repasar la historia reciente del club. «Soy optimista, creo que habrá más de 6.000 abonados», dijo Rojas, una visión diferente de la de Juanito. «Al Córdoba le va a costar Dios y ayuda volver a tener la moral del cordobesista», indicó. «La ciudad lo ha pasado mal, se ha descendido, y va a costar mucho recuperar la ilusión del socio. Me temo que volvamos a la situación de tener 4.000 abonados y espero que haya un as debajo de la manga, que se sepa vender un proyecto diferente y que enganche a los aficionados», aseveró Juanito.

EL NUEVO PROYECTO

El presidente León cree que «nuestra afición, como todas, lo que quiere es ganar, porque cuando se gana se llena el estadio y la ilusión se recupera así». Aseguró que «estamos preparando un proyecto muy competitivo, con una buena dirección deportiva, y creo que el ascenso va a llegar, aunque no sé si este año, porque no es un camino de rosas». Ese proyecto para regresar al fútbol profesional pasa «porque todos se mentalicen de la división en la que estamos». Por ello, «se va a configurar una plantilla prácticamente nueva» que, «por los nombres que me va dando Alfonso (Serrano) a mi juicio será competitiva». Aceptó que hay que «luchar por ascender cuanto antes» pero matizando que no hay que obsesionarse, porque «esto no es fácil y tenemos que asentarnos en la categoría con la mentalidad de ganar partidos».

Sobre los futbolistas que acabaron contrato, aseguró que «en su inmensa mayoría no van a continuar, excepto uno o dos». Respecto a los fichajes y la cercanía del inicio de la pretemporada, previsto para el 15 de julio, el presidente del Córdoba no tiene prisa. «No soy capaz de poner un número de los que vendrán antes de esa fecha, si los que queremos traer están disponibles muchísimo mejor, pero no vamos a traer por traer». León también reflexionó sobre la política de comunicación empleada desde su llegada. «He hablado demasiado, he abierto demasiado las puertas, las abrí a Minoritarios y cuando das mucha información se utiliza», dijo.

Por su parte, Pepe Escalante cree que «la afición va a ser más exigente todavía porque considera que el Córdoba debe pasearse en Segunda B y no es así, es muy duro», reflexionó el entrenador de los ascensos a Segunda de 1999 y 2007.