Infinity confía en tener el control del Córdoba CF de forma «inmediata»

La firma Crowe, que representa en España al grupo de Baréin Infinity, adjudicatario de la unidad productiva del Córdoba CF, expuso en una rueda de prensa su interés en la entidad blanquiverde, dónde nace el mismo, cómo se desarrollaron los acontecimientos para preparar la oferta por la citada unidad productiva y, sobre todo, cuál es la situación en la que se encuentra el proceso, en qué punto están las conversaciones con la RFEF y cuál es el proyecto que plantea Infinity para el futuro de la entidad blanquiverde. En la comparecencia, que duró aproximadamente una hora, su cabeza visible, Javier González Calvo, quiso dejar claro que «nuestro interés es máximo» por establecer «un proyecto basado en la estabilidad y a largo plazo», que solo esperan a la decisión del administrador concursal, Francisco Estepa, y que confían en que esta se produzca de forma «inmediata». De hecho, puso incluso plazo: mañana, miércoles.



¿POR QUÉ CÓRDOBA?

COMIENZA EN JUNIO / González Calvo quiso dejar claro, «por las dudas generadas tanto en redes sociales como en terceros interesados», cuándo aparece Infinity y su interés en el Córdoba CF, ya que «se habla de que se ha corrido mucho, de posibles acuerdos previos y nada más lejos de la realidad». La cabeza visible de Crowe relata que «esto parte en junio, sin que Crowe aparezca, cuando nuestros representados se ponen en contacto con nosotros a través de un despacho de abogados de Málaga mostrando su interés en la compra del Córdoba CF SAD». Posteriormente, a este despacho de abogados de Málaga les muestran la disposición a poder negociar la venta del club y «le transmiten una cantidad, superior a los diez millones de euros.

En esos momentos, nuestros clientes nos dicen que solicitan información durante semanas para proceder a la due dilligence, como ocurre para la compra de cualquier empresa o club deportivo y, después de varias semanas, no les entregan ningún papel. Descartan cualquier relación con este despacho de abogados y por ende con los anteriores o actuales propietarios del Córdoba CF». González Calvo prosigue detallando los acontecimientos y señala que, «a finales de julio, por estas situaciones, en una cena coincido con un alto cargo del deporte en Baréin, representante del fondo Infinity y nos habla de su interés en poder comprar el Córdoba CF, porque hasta la fecha le había resultado imposible tener ni un solo papel para poder estudiar el club. Durante el mes de agosto empezamos a hablar con el fondo para que nos mandatara a los efectos de estudiar las posibilidades de compra del Córdoba CF». Ahí, González, deja claro por primera vez que Infinity «nos transmite que ellos en ningún caso comprarían el Córdoba CF SAD tal cual, porque no quieren en ningún caso tener nada que ver con la gestión llevada hasta la fecha en este club».



CONTACTO CON PASTOR

COMPRA DE CRÉDITOS CONCURSALES / Siguiendo con el relato, González Calvo detalla el paso dado por Crowe posteriormente, que no es otro que el de ponerse en contacto con el vigilante concursal del Córdoba CF, Daniel Pastor. «En septiembre nos ponemos a trabajar en el Córdoba CF y ver su situación financiera. Para ello nos ponemos en contacto con Daniel Pastor, supervisor del convenio de acreedores del Córdoba CF. Nos transmite que la situación de deuda del Córdoba CF es de entre nueve y diez millones de euros, no deuda cero como se decía en el mes de junio. En ese momento, este señor supervisaba el Córdoba CF porque se veía la posibilidad del incumplimiento del convenio, que llevaría al club a su liquidación».

Para Crowe hay jurisprudencia concursal y mercantil suficiente para acometer el siguiente movimiento. «El paso adelante es la compra de créditos concursales para solicitar la liquidación y proceder a la compra de la unidad productiva del Córdoba CF, con todos sus derechos y obligaciones», reconoce González Calvo. «Consideramos, tras estudios, que la jurisprudencia nos da la razón», asegura. Tanta, que a mediados de octubre Crowe se pone ya en contacto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). «Le transmitimos nuestra intención de poder salvar al Córdoba CF -porque en aquellos momentos se realizaban impagos que llevarían al Córdoba CF a liquidación- y proceder a través de esa liquidación» para llegar a la «compra de la unidad productiva». González Calvo admite que «la RFEF nos transmite que ella se tiene que oponer».



DETENCIÓN DE JESÚS LEÓN

CAMBIO DE PANORAMA / Tras esa reunión en la RFEF a mediados de octubre, el 7 de noviembre se presenta un nuevo panorama tras la detención de Jesús León y posterior puesta en libertad sin fianza, acusado de cuatro cargos. «Nos ponemos en contacto con el señor Pastor para comunicarle que el procedimiento podría ser otro, que cómo era la nueva situación. Nos comunica que los órganos judiciales estarían dispuestos a escuchar una oferta por parte de terceros en la cual pudieran comprar la unidad productiva. Pero para ello era necesario poner tres millones de euros en el juzgado, porque los que estuvieran interesados debían poner el dinero por adelantado», explica González Calvo, que reitera que «tenemos puestos tres millones de euros. Se pone en duda si nos cuesta cero euros -el club-, pues no es así. Tenemos tres millones puestos en el juzgado sin un solo papel», recalca González Calvo. «Simplemente, dos autos que han salido con posterioridad; uno, subastando la unidad productiva, y dos, autorizando a la administración concursal para que se nos venda esa unidad productiva». Además, el director de Crowe amplía los requerimientos del juzgado: «No solo nos piden que depositemos el dinero, sino que le expliquemos nuestro proyecto. Depositamos en el juzgado ese proyecto en el que íbamos trabajando desde hacía mes y medio. Habíamos trabajado con técnicos de confianza para que nos dijeran qué podíamos encontrarnos en el Córdoba CF en caso de acceder a él. Estos técnicos nos han ayudado a conocer la situación actual del club. No quiere decir que vaya a sustituir a nadie de las personas o técnicos que están en el club», dejó claro González Calvo.



ESCOLLO

LA RFEF DICE NO / González Calvo desveló que ayer había una cita entre Crowe, Estepa, el juez y la RFEF. Sin embargo, el organismo federativo no apareció. «La RFEF no ha podido comparecer esta mañana -por ayer- por motivos de agenda», admitió González Calvo, «sin perjuicio de que me veré mañana -por hoy- con ellos en Madrid. Se ha escrito mucho en este fin de semana, estamos intentando desbloquear la situación por cuanto es de nuestro máximo interés el poder ir de la mano del señor que regula la competición», explicó el director de Crowe, que aseguró también que en su firma «estamos lo suficientemente tranquilos como para decir que todo lo que hemos hecho hasta la fecha lo estamos haciendo acorde a ley».

Metido en la barrera que supone la postura de la RFEF, González Calvo argumentó que «si bien es cierto que es novedosa la venta de la unidad productiva en fase común de un concurso, no hay ley federativa ni ley del deporte que diga que no se puede hacer. O no hay ninguna ley que diga que no se tiene que acatar un auto de un juez. No es la primera vez, como he dicho anteriormente, que a pesar de la oposición del ente federativo -consideramos a la RFEF una casa amiga-, no es la primera vez, repito, que los tribunales le dicen que tiene que acatar un auto», apuntó González, que recordó casos como «los de Tarrasa, Orihuela o Salamanca».

OPCIONES DESECHADAS

SOLO LA UNIDAD PRODUCTIVA / Precisamente, González Calvo enlazó la postura de la RFEF y la posibilidad que él ve para que el organismo federativo cambie de opinión, para enlazar con el siguiente argumento. «Estamos intentando hacer ver a la RFEF que la única manera para desbloquear el Córdoba CF es nuestra propuesta», defendió. «La RFEF, en la reunión del pasado viernes, que duró más de cuatro horas, siempre nos ha dicho de comprar las acciones del Córdoba CF SAD». Sin embargo, la postura de Crowe es clara: «En la situación en la que está, nuestro cliente no nos da el visto bueno. Porque sería comprar a personas que han llevado al club hasta aquí. No digo que lo hayan hecho ni mal ni bien, sino que aquí está la deuda generada en un club que ha estado recientemente en Primera División». A pesar de esta postura, González Calvo asegura que «les dijimos que exploraríamos este fin de semana esta posibilidad. Esta posibilidad, en estos momentos, no podemos llevarla a cabo. Hemos visto la posibilidad de entrar con contratos de gestión y tampoco. No tiene sentido porque sería beneficiar a todo lo anterior», por lo que «hemos tendido una mano abierta y no hemos recibido ni una llamada de los minoritarios», a pesar de que Infinity, tal y como publicó este periódico, estaría dispuesta «a pagarles lo invertido en el club. Darles un puesto de relevancia en el club. Y no hemos recibido ninguna comunicación de los minoritarios», se lamentó.



PLAZOS

DESDE MAÑANA / González Calvo confía en que «posiblemente el miércoles» haya un auto en firme por parte del juez, por lo que «una vez con esa firmeza procederemos, si el administrador concursal lo considera, a firmarlo lo más rápidamente posible». En cualquier caso, el director de Crowe dejó claro que «la decisión para nosotros es esta semana. El auto de la semana pasada será firme dentro de unas semanas, por los plazos legales. Nosotros creemos que esta misma semana tiene que darse el procedimiento por cerrado y con nosotros dentro del Córdoba CF para tranquilidad de sus trabajadores y de la propia ciudad de Córdoba».