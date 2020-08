González Calvo: "Inscribiremos a UFC"

Javier González Calvo compareció en la sala de prensa de El Arcángel poco después de que Juanito y Darren Sidoel desgranaran sus ilusiones y esperanzas en un Córdoba CF que, a día de hoy, tiene su porvenir en vilo. ¿El motivo? La inscripción del club en la competición y los plazos marcados por la Federación Española, que lo condicionan todo. "Si no hoy mañana, se procederá a la inscripción en la Federación Andaluza, Española y en la Junta de Andalucía", dijo González Calvo. Se refería, obviamente, a la Unión Futbolística Cordobesa SAD (UFC). "El Córdoba CF SAD, desde el 5 de diciembre, no tiene nada en su activo salvo un coche. No hay ningún club que pueda inscribir. El único es Unión Futbolística Cordobesa porque es la dueña de todas las licencias. Hemos tenido cedidos los derechos durante la última temporada para que no hubiera inconvenientes", explicó ante los periodistas. "Si no inscriben a Unión Futbolística Cordobesa, Córdoba se quedará sin fútbol", zanjó.

Según el CEO de Infinity, "desde el día de hoy ya están todos y cada uno de los futbolistas cotizando en la seguridad social a nombre de Unión Futbolística Cordobesa; tenemos toda la documentación preparada para presentarla ante todos los organismos".

El auto y los millones

"Me costaría creer que una institución como la RFEF vaya en contra de un auto judicial", dijo González Calvo, que reseñó que "a nosotros nos ha llegado que se proceda el club que hay que inscribir y que "el Córdoba CF SAD no tiene campo donde jugar porque en esa resolución judicial, aceptada por el Ayuntamiento de Córdoba, se dice que El Arcángel es para Unión Futbolística Cordobesa".

El directivo insistió en que Infinity "ha pagado todos y cada uno de los euros que nos tocaban y muchos que no". "La cifra exacta, hasta el 31 de julio, Infinity ha puesto 6.375.048 con un ERTE de por medio. Quien tenga dudas del proyecto en esta ciudad viendo esta cantidad... No es solo el dinero, también el proyecto que hay. Personas de primer nivel en el fútbol español. Seguir poniendo en duda todo lo que hacemos hay que pensarlo antes de decir nada", expuso.

También desveló ante las cámaras que "a pesar de todo lo comentado durante todo este tiempo y las trabas", se enteró de que "un señor muy conocido alrededor de este club y que quiso comprar el club este diciembre, ha querido inscribir en la Junta de Andalucía un club en El Carpio con nuestro nombre". "Se lo han impedido porque ya está la nuestra inscrita en el Consejo Superior de Deportes, pero, repito, a nosotros no nos inscribieron hasta que compramos el club Córdoba CF".

Para González Calvo, "5.400 personas han confiado ya" y "no hay ningún socio que provenga de las empresas suscritas al proyecto y ningún empleado de este club. Hablamos ya de 6.900 abonados con ellos. De ahí nuestra tranquilidad de lo que será la inscripción".

Los contactos

"Hemos venido hablando con la Federación para tratar todos estos temas y para poner en conocimiento de ellos todo lo realizado ahora y con la anterior SAD. No solo por nosotros, sino también por las autoridades judiciales. Así actuarán en consecuencia", declaro, insistiendo en su confianza en que la UFC sería inscrita para competir la próxima temporada 20/21 en la Segunda División.

Los plazos anunciados por la RFEF les han sorprendido, según insistió. "Ningún equipo esperaba el comunicado de inscripción a partir del día 4", dijo, y resaltó que pese a que "ha habido muchas actuaciones judiciales" no tiene "nada en contra de nadie". "A día de hoy, lo único que hay es un auto que dice que se vende. Todo esto que se ha hecho para paralizar ha sido contraproducente para ellos", añadió.

Sobre la circular 102 de la Federación, afirma González Calvo que "lo que viene a decir es que se inscribe por méritos deportivos". "Compramos el Córdoba CF con todos sus efectivos. El resto de cosas que están en la circular que son de ámbito económico estaríamos en disposición de cumpirlo este año", añadió, al tiempo que descubrió que han hablado "con todas las partes interesadas".

La sociedad anterior

¿En que situación está el Córdoba CF SAD? González Calvo recalcó que "está intervenido judicialmente y habrá una administración concursal posteriormente". "La única persona que puede representar es el señor Franisco Estepa, solo tienen los derechos de Javi Galán que no se han recibido y un Porsche que no está a nombre del Córdoba".

"He hablado con todos (González, León, Oliver...) por los intereses del Córdoba y sus aficionados. Era una obligación hacerlo y de buenas maneras. Dificilmente podemos llegar a un acuerdo. Hablamos todos juntos. El Córdoba estaba a disposición de poder reunirse con cualquier persona y qué menos que con ellos, que han estado trabajando aquí y defienden unos supuestos derechos que tienen", reveló el extremeño. El plazo está ahí. "Hay una fecha que es el día 17. Unos días más tarde se dará el veredicto por parte de la Federación", advirtió.

"No tengo ningún problema en verme en el juzgado. Tengo muchos abogados trabajando conmigo porque es mi trabajo. No tengo ningún problema en defender los derechos de la institución que ostento", dejó dicho en la sala de prensa de El Arcángel.