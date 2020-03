Footters no cobra y espera a la decisión final

Existe un aspecto más que afecta al Córdoba CF y al deporte en general. No hay fútbol a causa de la pandemia del coronavirus, pero la factura de los operadores televisivos que emitían las competiciones sigue llegando a los hogares. Jaume Roures, administrador único y fundador de Mediapro, ha manifestado recientemente que «el perjuicio de las ligas europeas y Champions, si no acaba esta temporada, estaría sobre los 7.500 millones de euros, una cantidad que se perdería, no que se cobraría más adelante o se aplazaría; se perdería totalmente».

El aficionado ha visto cómo la factura por los servicios televisivos para ver el fútbol ha seguido llegando a su casa, a pesar de que durante la mitad del mes que finaliza, marzo, no ha habido Ligas y no se vislumbra que las vaya a haber en abril. Mayo continúa siendo una incógnita.

«No estamos dando el fútbol, evidentemente, y hemos pasado una factura de cero euros a quien tiene cuota mensual», comenta a este periódico el director general de Negocio de Footters, José Miguel Sánchez. «A los usuarios que pagaron el año, aunque la temporada no está cancelada, si se cancelara devolveríamos el porcentaje de lo que reste de temporada», informa Sánchez, que en cualquier caso avisa de que «la idea que está cogiendo más forma es que se empiece la Liga de forma escalonada, es decir, empezarían a puerta cerrada y luego, paulatinamente, irían aceptando la entrada de aficionados».

Para otras competiciones, los usuarios que contrataran el fútbol en streaming a través de la plataforma MiTele Plus de Mediaset «son los que lo tienen más fácil», según la OCU, ya que esta plataforma no tiene permanencia en sus tarifas.

Orange y Jazztel tienen el fútbol como una «opción», recuerda la OCU, con un precio concreto y delimitado. Por ello, «se puede solicitar eliminar temporalmente el paquete de fútbol de la tarifa contratada», informa la plataforma de usuarios, que entiende que «dadas las circunstancias extraordinarias que motivan la suspensión del servicio, no deberían cobrar ninguna penalización».

Sin embargo, «Movistar es un caso más complejo», reconoce la OCU. En esta plataforma el fútbol es una parte indisoluble de algunos de los paquetes que ofrece a los usuarios y no tiene un precio específico como servicio independiente, ya que no es opcional. La OCU recomienda «solicitar a la compañía que determine el precio del fútbol para suspender el cobro».