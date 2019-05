Y el exdueño quiere el dinero ya

Carlos González no quiere esperar al 31 de julio, fecha límite fijada para cobrar los 4,5 millones de euros del último plazo por el Córdoba. Según informó Canal Sur Radio, Azaveco mandó un burofax a Aglomerados Córdoba (Jesús León), en el que al parecer se exige el pago en los próximos diez días de los 4,5 millones de euros. González alega un supuesto incumplimiento del contrato de compraventa del club por parte de León, en base a que éste vendió dos de las tres empresas avalistas que figuraban en él: Inversport 2010 y Grucal Infraestructuras. En la entidad blanquiverde, sin embargo, reina la calma. Según fuentes del club, se entiende que no ha habido ningún incumplimiento y que las garantías continúan estando ahí y confirmaron a este periódico que el mencionado burofax no ha llegado ni a El Arcángel ni al propio Jesús León.

Consultadas por la postura del montoreño y de Aglomerados sobre las posibles actuaciones en caso de llegar dicho burofax la respuesta fue «ninguna», por lo que se entiende que el propio León mantiene la fecha firmada en el contrato de compraventa, el próximo 31 de julio, para el abono de esos 4,5 millones de euros. En caso de que las posturas se mantengan y Carlos González pretenda cobrar ese dinero antes de la fecha estipulada, al madrileño no le quedará otra salida que presentar una demanda reclamando el abono de dicha cantidad antes de esa fecha o la devolución del club de manera inmediata, tal y como anunció también recientemente en diferentes medios de la ciudad. En cualquier caso, no parece que el exmandatario tenga una salida más práctica que la de esperar hasta el 31 de julio, por lo que le tocará esperar dos meses para recibir los mencionados 4,5 millones de euros y cerrar la venta.