Enrique Martín, un hombre peculiar que viene a por "el ascenso"

Enrique Martín es un hombre peculiar. Es algo que siempre se ha notado cuando ha venido como entrenador visitante a El Arcángel, y que ayer, en su presentación como técnico del Córdoba, sin duda se demostró. Por ejemplo, lo normal es que hubiera dicho que estará las 24 horas al día centrado en su trabajo. Pero no. Porque aseguró que “conmigo lo de las 24 horas de fútbol no va”. Viene a “disfrutar de mi trabajo, pero también de la gente, de la ciudad y de la cultura”. Y, también, a “descansar mis ocho horas”. Con gesto sonriente, se permitió jugar con el lenguaje y con la imaginación de los presentes al manifestar que “cuando me tumbo en la cama se pueden hacer muchas cosas, entre otras dormir”. Estaba acompañado en la sala de prensa del coliseo ribereño por Jesús León y Alfonso Serrano, que de vez en cuando, en especial el director deportivo, no podían esconder una sonrisa.

Tampoco le importaba mucho lo que le preguntasen. La veteranía es un grado, y cuando se mezcla con el sentido del humor norteño, ocurre que se le cuestiona sobre el lugar en el que se hará la pretemporada y responde diciendo dónde estuvo de vacaciones, en Méjico, y el libro que leyó allí. “Me llamó la atención un libro, Deja de chingarte, preocúpate menos y vive más. Pero vivir no es cachondeo, es hablar con un aficionado, escuchar y disfrutar de la gente”. Incluso, dio un consejo vital: “Pensar es malo, y pensar mucho es asquerosamente malo”.

Aunque Enrique Martín no se ralla, sí tiene claro el objetivo para el que ha venido, que dejó claro, sin ambages, y repitió en varias ocasiones. “Esta muy claro, venimos a ganar, a pelear el ascenso desde el minuto cero. Cuando vas con esta claridad no hay nada que pensar”. Por si no está claro, lo recalcó con otras palabras: “Venimos a pelear el ascenso desde el minuto cero”. La forma en la que se consiga es casi lo de menos. Porque lo importante es que “el día 30 de junio –de 2020- hay que entrar en la Liga de Fútbol Profesional, que está en Madrid. Podemos ir en coche, en tren o en avión, si podemos acabar primeros del grupo bien, no sé como viajaremos, lo mismo vamos en bicicleta, pero lo importante es llegar”.

Eso sí, al nuevo técnico del Córdoba le gustan los coches de alta cilindrada, a los que denominó pepinos. “Igual llegamos al fútbol profesional en un pepino, y no entrando por la gatera”.

Si estuvo muy incisivo en el objetivo, el ascenso, y en la forma de conseguirlo, no fue precisamente parco en palabras al referirse a la importancia de la afición. “Siempre he considerado que el Córdoba merece estar entre los 40 principales, con un entorno muy atractivo y una afición que yo, la verdad, el año que vine con Osasuna, me impactó mucho. Ese recibimiento que tenían con las bufandas, el himno a capella, se me pone a carne de gallina porque me llevé un recuerdo impresionante, con todo el estadio a tope. Ahora que tengo la fortuna de sentir el sentimiento cordobesista me ilusiono”.

El entrenador navarro cree que “tenemos una afición impresionante, se palpa que es un club grande, pero la Liga está en El Arcángel. Tenemos que conseguir que nuestro estadio sea un fortín, ir a tope juntos. Es un trabajo de todos, si en el banquillo visitante se me erizaba el vello, tenemos que conseguir ahora que el Córdoba sea un equipo muy complicado en casa”. Y puso como ejemplo a Osasuna, que ascendió la pasada temporada a Primera “ganando muchos partidos en casa y sin perder ninguno”.

Sobre los refuerzos que aún necesita para completar su equipo, Enrique Martín fue cauto e incluso, en cierto modo, conformista. “Todo va muy lento, entiendo que va a ser lento pero el Córdoba tiene muchos alicientes y atractivos para los jugadores. Seguro que el presidente y la dirección deportiva están trabajando a tope para llegar a la LFP en Madrid un poco antes del 30 de junio”. El presidente y la dirección deportiva, Jesús León y Alfonso Serrano, estaban a su lado, en sala de prensa.

Martín explicó que “el equipo se está montando desde atrás, en portería y en defensa vamos a estar bien, ya sabéis que faltan algunas incorporaciones que pretendemos para ir armando ese bloque que pretendemos”. El entrenador blanquiverde puso en valor que “casi todos los jugadores disputaron el año pasado más de 30 partidos”, individualizando en Javi Flores y en Juanto Ortuño, que “ha hecho goles y ha jugado un montón de encuentros”.

La pretemporada, finalmente concedió Enrique Martín, “la hacemos aquí, de la forma más humilde posible”, y sin que importe el calor. “No puedo venir a Córdoba pensando que hará mucho calor, hay que aceptar las circunstancias climatológicas, deportivas y extradeportivas”. La vuelta al trabajo, el próximo lunes 15 de julio. Con calor, con la intensidad y la alegría de Enrique Martín y en Córdoba.