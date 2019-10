Enrique Martín, el árbitro y las ausencias

ENRIQUE MARTÍN / PROBLEMAS

Lo peor que tiene el navarro por delante: la indefinición del equipo

El Cartagena fue superior, simplemente, teniendo claro a qué juega. Un sistema trabajado y unas ideas claras, todo lo opuesto a su Córdoba CF. Puede agarrarse al primer gol en fuera de juego, al segundo por un penalti infantil o incluso a las bajas. Pero también su equipo tiene un grave problema de indefinición: si abusa del balón largo, ¿por qué no poner fuerza física y velocidad en el campo y retirar a algún hombre de calidad que trabaja poquito? ¿Por qué quitar del campo, entonces, a Novaes? Se le van acumulando las incongruencias al navarro, y a su equipo, los pasos atrás.

RUIPÉREZ MARÍN / DETALLITOS

El primer gol no debió subir y el penalti del segundo, dudoso

El castellano-manchego dejó detalles, al menos, discutibles. El primer gol no debió subir al marcador. El penalti del segundo, como mínimo, fue arriesgado y, en una acción de Owusu en la primera mitad, en un contragolpe visitante, debió enseñar la amarilla, hubiera sido la primera, a Fucile, que terminó siendo expulsado en el descuento. Dejó detallitos que no gustaron, de esos que obligan a desear que su próximo arbitraje sea en El Arcángel, pero sería injusto y más que excesivo cargarle en sus espaldas la derrota. Porque el Córdoba CF no busca ni la suerte con los árbitros.

BAJAS / SE HACEN SENTIR

Algunas ausencias se siguen echando de menos

Una vez más, y ya son dos encuentros consecutivos, el Córdoba CF volvió a echar de menos a algunos de los hombres de los que no pudo disponer, ayer, sobre el césped del Cartagonova. La ausencia más destacada es la de Javi Flores. Sin él, volvió a quedar en el aire la sensación de que el partido, con el de Fátima sobre el césped, hubira sido diferente. En menor medida, también la ausencia de José Antonio González. El problema de este Córdoba CF es que no parece que los que sí que están presentes sean utilizados de manera que se les vean todas las virtudes.