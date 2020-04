El día en que Javi Moreno hizo su único 'hat-trick'

FECHA: 25 de febrero de 2007.

LUGAR: Estadio Municipal de El Arcángel.

PARTIDO: Córdoba CF - Ceuta (4-0, jornada 25 del campeonato del grupo 4 de Segunda División B).

LA SITUACIÓN

Javi Moreno (Silla, 1974) era un ídolo en el efervescente Córdoba CF de la temporada 2006-07, la segunda consecutiva en Segunda B después de la histórica pifia del descenso en el Cincuentenariazo. El delantero era, estando en forma, un elemento diferencial en un conjunto blanquiverde que adiestraba Pepe Escalante.

Al club de El Arcángel llegó en uno de esos extraños movimientos que se producen a veces en el fútbol. El goleador del Euroalavés -subcampeón de la UEFA ante el Liverpool-, el internacional por el que el Milán pagó 1.500 millones de pesetas, el compañero de David Villa en una punta implacable de un Zaragoza campeón de la Supercopa, decidió cerrar un lustro en la élite para firmar en Segunda B por un Córdoba en el que jugó en sus años mozos -sin demasiada suerte- después de salir de la cantera del Barcelona. Le convenció Juan Carlos Rodríguez, director deportivo blanquiverde por entonces, que fue quien le apodó Búfalo cuando le fichó para el Alavés.

QUÉ OCURRIÓ

El Córdoba iba líder, con 50 puntos, a cuatro del Sevilla B y el Cartagena, a siete del Portuense y a ocho del Marbella. Embalado hacia el ascenso, en su mejor momento. Era, de largo, el máximo goleador del campeonato (52). Con jugadores como el propio Javi Moreno, Asen, Arteaga, Julio Pineda, Guzmán o un jovencísimo Javi Flores, el equipo de Escalante era una máquina de generar ocasiones.

Ante el Ceuta de Carlos Orúe, Javi Moreno protagonizó una tarde prodigiosa. Abrió la cuenta Víctor Vía en su propia puerta a los 18 minutos y siete después rubricó su primera diana el ariete valenciano, que redondeó en los minutos 62 y 77 el 4-0 final y un hat-trick. El único de toda su carrera. Sus enloquecidas celebraciones quedaron en la memoria de los más de diez mil espectadores que acudieron aquel día a El Arcángel. Escalante alineó a Valle, Pierini, Aurelio, Diego Reyes, Arteaga, Esteban, Endika Bordas, Dani, Guzmán, Asen y Javi Moreno. Luego salieron Nano, Carrión y Pineda.

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS?

Javi Moreno hizo algunos goles más, hasta llegar a 24, pero se lesionó a falta de cuatro jornadas y no jugó más. Su falta se notó en el campo. El Córdoba terminó enganchándose a la cuarta plaza en la última jornada y disputó el play off. Eliminó al Pontevedra y al Huesca y ascendió a Segunda División. ¿Y Javi Moreno? Se le recuerda festejando como un poseso la hazaña en un autocar personalizado en y en Las Tendillas. Siguió en el club, pero su aura se diluyó. En Segunda no fue titular y marcó su último gol como profesional en un Córdoba-Sporting (2-2) el día de Reyes de 2008, con Paco Jémez en el banquillo. Fue su último partido en El Arcángel, aunque aún no lo sabía.

En agosto de 2008 fichó por el Ibiza, de Segunda B, pero en diciembre anunció su retirada. Un par de meses después volvió para jugar gratis y ayudar a los de la isla a salvarse del descenso, pero no lo logró. Con 35 años recaló en el Lucena, del que se marchó sin cobrar. En 2010 colgó las botas y pronto empezó como entrenador. Estuvo al frente de los juveniles del Córdoba y actualmente es el técnico del CD Pozoblanco, en Tercera División.