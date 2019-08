El Córdoba reclama notarialmente a Entrenas el libro de accionistas

Como se preveía, la crisis vivida el pasado martes en el seno del consejo de administración del Córdoba CF ha traído consecuencias. La primera, a través de su todavía consejera aunque ya no abogada de la entidad blanquiverde, Magdalena Entrenas, que fue requerida notarialmente por el club de El Arcángel para que entregue el libro de accionistas de la SAD. Entrenas dio ayer una solución a la batalla legal en la que está inmerso el Córdoba CF: «La solución es muy fácil: pagar, no hay otra», declaró la abogada cordobesa en una entrevista concedida a la Cadena Ser en la que, además, reconoció estar decepcionada con el presidente, Jesús León, a quien señala como el máximo responsable de todo lo que acontece alrededor del club. «¿Quién no se siente engañado por Jesús León a estas alturas?», se preguntó Entrenas antes de responderse y admitir que se siente «profundamente engañada» por el presidente.

La consejera recordó que «García Amado ha hecho todo lo que ha podido con la cuestión deportiva, que es impecable, francamente. El secretario del consejo, que es de los mios, ídem de lo mismo, y yo en el equipo femenino y en la parcela jurídica, que no ha sido moco de pavo y que algún día explicaré. Pero lo único que tiene que hacer es pagar», insistió.

También comentó Entrenas su opinión sobre el consejo de administración celebrado el martes, tras el cual se cesó al secretario del órgano de gobierno del club, Juan Ramón Berdugo. «Berdugo es un hombre de mi confianza y cuando termina el consejo lo despiden, matando al mensajero. (Berdugo) me informó de lo que había ocurrido. No se ha dicho en prensa el último punto del orden del día, que yo lo demandé, el bloqueo de los derechos federativos, y la solución es pedir un préstamo a sus empresas. esa fue la solución en el consejo, préstamo de sus empresas para pagar la cantidad pendiente para desbloquear», criticó la consejera.

Por lo tanto, Entrenas ha dejado claro cuál va a ser su papel a partir de ahora. «Hoy -por ayer- voy a pedir por escrito qué ha pasado al detalle con el ingreso en taquillas por abonados y con el traspaso de Andrés Martín» aunque, a pesar de la crisis institucional, la todavía consejera descarta que esta vaya a mayores. «En riesgo de desaparecer, un club como este, tan grande, entiendo que no» está, pero «el problema es que, claro, hay veces en los que se compra un club y no se pone el dinero», en clara alusión, de nuevo a Jesús León. Asimismo, también mandó un mensaje al nuevo secretario y abogado del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza: «Esta mañana he visto en prensa una declaración de este compañero, que venía como abogado del club y del señor León. Cuando tú eres abogado del club no puedes ser del dueño. Eso es imposible. Es de un atrevimiento... Yo he sido abogada del Córdoba, pero no de Jesús León». Sobre el requerimiento notarial para que deposite en el club el libro de accionistas, Entrenas afirmó a este periódico, tras mostrar su tristeza por su relevo en el femenino, que «no me ha llegado nada».

Por su parte, el nuevo abogado y secretario del consejo de administración del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, confirmó a este periódico el requerimiento notarial y comentó las declaraciones de la todavía consejera.

RESPUESTA DE RODRÍGUEZ ZARZA

En principio, el granadino argumentó que «le hemos requerido el libro de accionistas y que no realice actuaciones profesionales en nombre del Córdoba. Le hemos comunicado la rescisión del contrato como abogada del club». Posteriormente, Rodríguez Zarza indicó que «creo que se ha liado un poco y que no tenía que haber entrado a hacer declaraciones. Lo primero, eso de que soy abogado de Jesús León no sé de dónde lo ha sacado. Yo siempre he hablado sobre la querella contra Carlos González por parte del club. Llega a conclusiones sin ninguna base», aseguró Rodríguez Zarza que, además, indicó que «decir de mí que soy atrevido son manifestaciones sin ningún fundamento». Posteriormente, Rodríguez Zarza justificó la destitución de Entrenas como abogada del Córdoba CF en «una falta de confianza profesional. Por su complacencia defendiendo los intereses del enemigo. Eso de que ‘lo que tiene que hacer es pagar’, me parece acojonante. De ahí la pérdida en la confianza», aseveró.

El granadino explicó que «me manifiesto porque se ha referido a mí y si ella da su opinión yo doy la mía. Creo que Magdalena debería haber dimitido como consejera hace mucho tiempo y también como abogada del Córdoba», ya que a su parecer, «si usted está representando a su cliente y no está de acuerdo con lo que hace, déjelo. La renuncia profesional existe en esta profesión, no se está obligado. Si es un baluarte de la verdad y de la honestidad debía haber renunciado hace tiempo al contrato de abogada y al puesto de consejera».

Rodríguez Zarza amplió la respuesta y aportó su opinión sobre lo ocurrido en los últimos días en el Córdoba CF. «Roma no paga a traidores. En esta profesión uno tiene que saber quién es su cliente y los intereses que defiende. Ella es consejera del Córdoba, en un puesto de confianza, porque el de consejero es un puesto de confianza con los votos de Jesús León. La nombra León», recordó el abogado del Córdoba CF, que informó de que «le ha estado pagando minutas durante dos años a 4.000 euros mensuales más IVA. Y sobre eso no le ha puesto pegas nunca a la gestión de León mientras ha estado cobrando. Debería estar agradecida por la oportunidad dada por Jesús (León) de ser representante del Córdoba y la proyección profesional que a ella le ha dado estar en el club en vez de dedicarse a criticar al que le ha estado pagando las minutas en todo este tiempo», aseguró el nuevo abogado del Córdoba. «Es muy fácil criticar cuando te rescinden el contrato. Si cree que había cosas que no estaban correctas o que Jesús no las hacía de forma correcta debía haber dejado de cobrar y dimitir hace ya mucho. Lo que tiene que hacer ahora es dimitir para evitar que tengamos que la cesemos en la próxima junta general», avisó Rodríguez Zarza.

Entrenas también desveló en la entrevista en la Cadena Ser que se negó a firmar algunas actas. «Me parece muy poco profesional que diga que no ha firmado las actas por no estar conforme. Un consejero o se opone a los acuerdos, o se abstiene o los impugna. Pero dejar de firmar las actas y seguir cobrando las minutas me parece muy poco profesional e incluso un poco inmoral. Es decir, cobras como abogado del club, y que me digas que no firmo las actas pero sigo cobrando las minutas, entre compañeros, me parece de una desfachatez profesional importante. Desde el máximo respeto que me merece como compañera me parece muy poco profesional esa actitud», aseguró Rodríguez Zarza, que trabaja ya en las demandas de Luis Oliver.