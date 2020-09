El Córdoba CF tiene algo más de diez días de plazo para encontrar el gol. La entidad blanquiverde está peinando el mercado para incorporar a un delantero que compita con Piovaccari y Willy Ledesma por un puesto en la delantera, vistos los antecedentes de las últimas temporadas, tanto del club como de los jugadores, y el arranque de los amistosos de la actual pretemporada 20-21. No será una incorporación por encima de cualquier nombre o coste. Se pretende que el futbolista que llegue lo haga en condiciones de ser una competencia real para ese puesto de delantero con el que suele jugar Juan Sabas y no un fichaje de cara a la galería. Entre otros motivos, porque su llegada implicaría la salida de otro sénior, en este caso, Iván Navarro, que jugaría en préstamo, al menos hasta enero, en otro club, preferentemente de Segunda División B.

El objetivo, en realidad, se había planteado desde antes del verano, aunque las necesidades de la plantilla fueron dejando el rol de delantero para más adelante. Había que rejuvenecer la plantilla y completar todas las líneas. Además, en la nómina ya se encontraban el italiano y el extremeño, por lo que era un puesto a estudiar ahora, en los últimos días de mercado, máxime, cuando algunos de los delanteros que pueden interesar en El Arcángel apurarán al máximo su continuidad en sus clubs, sean estos de Segunda División A o de candidatos a los playoff de ascenso, dentro de la Segunda División B.

Pero los dos primeros encuentros amistosos del Córdoba CF no han venido sino a confirmar esa falta de pegada que podía adivinarse incluso ya la pasada temporada. De hecho, los dos delanteros en nómina pueden contemplarse como buenos complementos, aunque no como máximos responsables para la faceta goleadora. Por mucho que Federico Piovaccari fuera deseado por gran parte de la afición durante el pasado mercado invernal, lo cierto es que el italiano anotó su último gol en Liga con el Córdoba CF, precisamente, en Segunda División A. Exactamente, el 31 de mayo del 2019, hace ya 16 meses. En el Rayo Vallecano no anotó en Liga e hizo un gol ante el Barakaldo en Copa del Rey. De ahí regresó al Córdoba CF, en Segunda B, en el que antes del parón por el confinamiento y posterior suspensión de la competición, no vio puerta a pesar de disputar 540 minutos en seis encuentros, todos los disponibles desde que llegó en el mercado de invierno. Los mejores registros goleadores del de Gallarate se produjeron en la Serie B italiana, hace ya una década, cuando militaba en el Cittadella. En aquella temporada 10-11 anotó 23 goles y dio cuatro asistencias. También tuvo buenos registros en el Steaua rumano, con diez goles y cuatro asistencias en 25 encuentros disputados. Igualmente, en su anterior etapa en el Córdoba CF, de la que la afición guardaba buen recuerdo pese al descenso, firmó una ficha remarcable: 12 goles y una asistencia en un equipo a la deriva era un dato a tener en cuenta. Pero de esa temporada, ante el Osasuna, data su último gol en Liga.

Asimismo, Willy Ledesma tiene unas cualidades como segundo delantero que pueden ser aprovechables para Sabas, aunque no parece que sea como máximo goleador del equipo y sí como un buen complemento a un compañero que firme una tarjeta sobresaliente en esa faceta. Porque el extremeño nunca ha llegado a la decena de goles en una campaña, dentro de una carrera desarrollada principalmente en Segunda División B. Willy Ledesma puede aportarle al equipo y a Sabas trabajo, tanto sin balón -lo ha demostrado incluso en estos primeros compromisos veraniegos- como en ataque, aprovechando espacios y generándolos para compañeros de segunda línea o un acompañante en el ataque. En ese aspecto, Willy Ledesma será siempre un hombre que esté ahí, tanto para entrar en el once inicial como convertido en una alternativa clara desde el banquillo. Pero este Córdoba CF necesita gol y, hoy por hoy, en el club parecen tener claro que se ha de intentar incorporar a un hombre que aporte pegada a los planteamientos sobre el campo del técnico blanquiverde.

Mientras tanto, el Córdoba CF también tendrá que apoyarse en la faceta goleadora en otras líneas del equipo. Miguel de las Cuevas ha demostrado desde su llegada a El Arcángel que garantiza un buen número de goles, mientras que el resto de esa segunda línea -Valverde, Moutinho, Samu Delgado, etcétera- deberán involucrarse también en la finalización en ataque. De hecho, incluso Djetei firmó la pasada temporada tres goles en un apartado, el balón parado, al que habrá que estar atento en la temporada 20-21, la más corta de la historia, con 26 encuentros para conseguir el objetivo del ascenso.

Para no depender en exceso de lo que puedan aportar esas otras líneas del conjunto blanquiverde, en la planta noble de El Arcángel ya tienen la lista de posibles objetivos para cubrir esa falta de gol en el equipo de Sabas. Una falta de pegada que sería un lujo que no se puede permitir un Córdoba CFque sale con el objetivo ineludible del ascenso de categoría por la vía exprés. No será fácil encontrarla y, desde luego, no será barata. Pero es uno de los últimos puntos a cubrir por la dirección deportiva.