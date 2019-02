Bernardo: «El Arcángel aprieta, conozco ese estadio y se vivirá un partidazo»

-Acaba de salir de Lugo para llegar a Granada.

-Bueno, he pasado cuatro meses difíciles en el Lugo, donde he aprendido mucho en lo profesional y en lo personal. Se me abrió la posibilidad de ir a un club como el Granada y la aproveché. Es la primera vez que salgo a otro equipo en el mercado de invierno.

-¿Cómo es el club nazarí?

-Me ha sorprendido gratamente que es un club muy humilde pero también muy profesional. La acogida en el vestuario ha sido muy buena. Nada más llegar tuve la oportunidad de jugar 90 minutos por una baja de Germán y ahora estoy a disposición del entrenador. Sé que la competencia es dura porque es un equipo con muy buenos jugadores y con un once muy asentado, pero estoy preparado para cuando vuelva a tener la opción de jugar.

-¿Veremos a Bernardo Cruz en Primera con el Granada?

-Eso sería vivir en el futuro y no en el presente, me gusta vivir en el ahora. El Granada tiene su objetivo pero vivimos cada partido, y el próximo es ahora, en Córdoba, ante un equipo que lo pondrá difícil y en un estadio, El Arcángel, que estaba deseando agarrarse a una victoria como la que tuvieron en Tenerife para volver a creer en la salvación.

-¿Es el Granada el proyecto más importante que ha tenido?

-He pasado por varios clubs durante mi carrera. Como te dije, en el Lugo últimamente no estaba jugando, y se presentó la oportunidad. Los Cármenes, como El Arcángel, anima pero también exige y nosotros trabajamos al máximo para estar arriba en la pelea, pero partido a partido, el próximo es este viernes.

-Parece que ambos clubs, ambos proyectos, son muy distintos. ¿Cómo ve desde Granada al Córdoba?

-Como aficionado del Córdoba veo que sigue habiendo turbulencias institucionales y da pena, porque impide centrarse de lo deportivo y disfrutar del club y de la pasión por el Córdoba. Tenemos que pensar que la dirección deportiva y los jugadores están intentando centrarse en lo deportivo y sacar el proyecto hacia adelante y es lo que todos deseamos como aficionados.

-Este viernes se espera un gran ambiente en El Arcángel.

-Conozco bien ese estadio, sé que la afición del Granada irá para allá y que el Córdoba también va a ayudar para que su afición vaya. Va a ser un partidazo, y espero que a partir del siguiente partido el Córdoba tenga mucha suerte y consiga su objetivo. Sé que El Arcángel aprieta y vamos a vivir un partido bonito.

-El Granada tiene varios jugadores determinantes, como Vadillo o Fede Vico.

.Lo cierto es que tenemos buenos jugadores, hay un buen proyecto, como te dije se trabaja de forma profesional pero el club es humilde, como una familia. Me sorprendió gratamente y vamos a pelear partido a partido, que aunque sea un tópico es cierto. Estamos ahí arriba, hemos pasado por una mala racha de resultados últimamente, pero estamos trabajando para superarlo y para ganar en Córdoba.

-¿Cómo ve a su hermano Fran en el Extremadura?

-Bueno, me alegro de tenerle ahora más cerca, él en Extremadura y yo en Granada. Fran es un jugador que tiene nivel para jugar en el fútbol profesional y solo le falta esa pizca de suerte, de enganchar un momento para asentarse, y espero que tenga esa suerte en el Extremadura, porque calidad tiene para jugar en Segunda División.